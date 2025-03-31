В чем особенность нынешних протестов в Турции

На прошлой неделе мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали в день, когда он должен был объявить о своей кандидатуре на президентских выборах 2028 года.

Обвинения против него, в частности взяточничество и злоупотребление властью, широко расцениваются как политически мотивированные.

Имамоглу считается самым серьезным оппонентом президента Эрдогана. Он дважды одерживал победу над правящей Партией справедливости и развития (АКР) на местных выборах.

Лидеры оппозиции утверждают, что его арест – вовсе не случайность. Общество отреагировало возмущением.

О том, почему задержание оппозиционного мэра спровоцировало рекордные протесты в Турции, читайте в колонке профессора экономики Брауновского университета, директора Global Linkages Lab Шебнем Калемли-Озкан Турция продолжает сопротивление: почему арест Имамоглу дал старт масштабным протестам. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки отмечает, что это уже не вопрос только одного человека или одного судебного решения, а протест против политической системы, утратившей легитимность.

И если предыдущие многолюдные протесты в Стамбуле в 2013 году были связаны с защитой парка Гези от застройки торговым центром, то центральной темой этих протестов стала экономика, отмечает Шебнем Калемли-Озкан.

Она напоминает, что в 2013 году Турция еще считалась экономической историей успеха, но в этом году экономический рост замедлился, а инфляция остается двузначной.

"Часть иностранного капитала, которая была потеряна из-за многолетнего экономического управления, начала возвращаться в прошлом году, но арест Имамоглу снова подорвал доверие инвесторов. Лира резко упала, а Турция стала страной высшего риска", – констатирует директор Global Linkages Lab.

Эксперт добавляет, что главный посыл нынешних протестов, как и в 2013 году, очевиден: экономическая стабильность невозможна без сильных институтов.

Шебнем предупреждает, что даже если в Центральном банке и Минфине будут работать компетентные технократы, это не поможет, если судебная система заполитизирована, медиа подавлены, а академические учреждения находятся под атакой.

"Заключение Имамоглу может стать последней каплей для турок, которые понимают эту связь между институтами и экономической стабильностью", – предполагает автор колонки.

Для турок, как пишет эксперт, Имамоглу стал национальным символом возможности демократических изменений: его уверенные победы в Стамбуле отражали широкий общественный запрос на изменения, а его устранение сейчас является сигналом, что режим Эрдогана не позволит этим изменениям произойти демократическим путем.

Профессор экономики Брауновского университета отдельно обращает внимание на масштаб и разнообразие протестного движения.

Если в 2013 году демонстрации преимущественно возглавляла светская городская молодежь, то сейчас они объединяют различные социальные и идеологические группы, отмечает эксперт.

"Их борьба выходит далеко за пределы фигуры Имамоглу. Они протестуют против целенаправленного использования государственных институтов для криминализации оппозиции и закрепления экономического неравенства", – пишет директор Global Linkages Lab.

По ее словам, Турция еще не стала полностью авторитарным государством, но опасно приближается к этому.

"Вернется ли она на путь институциональных реформ или продолжит сползать в авторитаризм – зависит от решений, которые будут приняты в ближайшее время", – считает Шебнем Калемли-Озкан.

Международное сообщество, особенно США, должно внимательно следить за событиями не только из-за геополитического значения Турции, но и потому, что борьба, которая разворачивается на ее улицах между студентами и силовиками, отражает глобальное противостояние демократии и ее врагов.

Больше – в колонке Шебнем Калемли-Озкан, которая изначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Турция продолжает сопротивление: почему арест Имамоглу дал старт масштабным протестам.