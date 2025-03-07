Зеленский призвал ЕС найти способ разблокировать открытие первых переговорных кластеров

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Евросоюза найти способ разблокировать открытие первых кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", он сказал об этом после саммита лидеров ЕС по безопасности 6 марта.

Владимир Зеленский отметил, что видит необходимость ускорить работу команд Украины и ЕС в переговорах о вступлении.

"Сейчас работа над кластерами заблокирована без всяких рациональных причин. Нам нужен здравый смысл, нужно разблокировать работу над кластерами, и это можно сделать на уровне лидеров", – отметил президент Украины.

Напомним, в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.

Во время поездки всего состава Еврокомиссии в Киев на третью годовщину великой войны в ЕК заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

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