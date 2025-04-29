Как украинские беженцы могут повлиять на президентские выборы в Польше

18 мая Польша будет выбирать нового президента.

Со времени предыдущих президентских выборов 2020 года мир перевернулся с ног на голову: теперь самым большим вызовом для Европы является не коронавирус, а российская агрессия.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года миллионы украинцев вынуждены были искать убежища за рубежом, и Польша стала страной, которая приняла наибольшее количество украинских беженцев (по крайней мере в начале).

О том, повлияет ли присутствие около миллиона украинских беженцев в Польше на результаты выборов, читайте в колонке старшей экономистки Центра экономической стратегии Дарьи Михайлишиной и доцента Университета Ровира и Виргили (Испания) Давида Зуховски Украинцы меняют Польшу: почему антиукраинская риторика на выборах сработала не по всей стране. Далее – краткое ее изложение.

Чтобы ответить на эти вопросы, авторы колонки провели исследование, проанализировав выборы предыдущих лет и данные по украинским мигрантам в Польше.

Их исследование показало, что уже на парламентских выборах 2015 года присутствие украинских трудовых мигрантов привело к снижению поддержки консервативных партий, которые традиционно выступают против иммиграции.

"В регионах с большей долей украинских мигрантов уровень безработицы упал, а средние зарплаты выросли. Это свидетельствует о положительном влиянии миграции на польский рынок труда, которое местные избиратели оценили, поддерживая партии с более открытой позицией по миграции", – отмечают Михайлишина и Зуховски.

Они обращают внимание, что и на следующих выборах в 2019 году украинские трудовые мигранты продолжали влиять на политические предпочтения местных.

На этот раз присутствие украинцев, объясняют они, значительно усилило поддержку партий, выступающих за увеличение перераспределения в экономике (увеличение налогов и/или увеличение уровня социальных выплат).

Следующие парламентские выборы состоялись уже в 2023 году, после полномасштабного вторжения России.

На этих выборах, по данным старшей экономистки Центра экономической стратегии и доцента Университета Ровира и Виргили, радикальные антиукраинские партии понесли значительные потери в регионах с большей долей украинских мигрантов.

Такие выводы соответствуют "гипотезе контакта" американского психолога Гордона Олпорта, который утверждал, что после длительного контакта с членами другой группы отношения между группами улучшаются.

Итак, в регионах с большим количеством украинцев и, соответственно, большей коммуникацией между украинцами и поляками крайне правые настроения снижаются по сравнению с регионами, в которых поляки не имеют тесного личного контакта с украинцами.

"Таким образом, антиукраинская риторика ультраправых партий увеличилась, но продвигать эту риторику стало сложнее. Такие месседжи находят больше поддержки только в регионах с небольшим количеством украинских беженцев. То есть – где большинство поляков могут узнавать об Украине только из новостей и заявлений политиков, а не непосредственно от самих украинцев", – отмечают Михайлишина и Зуховски.

Итак, присутствие миллиона украинских беженцев может уменьшить шансы антиукраинских сил и положительно повлиять на политический выбор поляков на грядущих президентских выборах.

Подробнее – в колонке Дарьи Михайлишиной и Давида Зуховски Украинцы меняют Польшу: почему антиукраинская риторика на выборах сработала не по всей стране.