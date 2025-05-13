Какие недостатки имеет план ЕС по прекращению импорта энергоносителей из РФ и что делать Украине

6 мая Еврокомиссия обнародовала долгожданную Дорожную карту по прекращению импорта российских энергоносителей.

Документ, который определяет политические рамки для поэтапного уменьшения зависимости Европейского Союза от импорта российских энергоносителей (не только газа и нефти, но и ядерных материалов) до конца 2027 года.

О недостатках этой Дорожной карты читайте в колонке директора кампаний Stand With Ukraine Олега Савицкого Удар по РФ или имитация? Как в Евросоюзе хотят отказаться от российских энергоресурсов. Далее – краткое ее изложение.

По словам автора колонки, прописанный в документе поэтапный отказ от импорта российского газа, особенно расплывчатые формулировки, потенциально позволяющие продолжение торговли российским сжиженным природным газом (СПГ) на спотовом (краткосрочном) рынке до конца 2025 года, создает стратегические риски, которые требуют тщательного изучения.

Документ подтверждает, что в 2024 году доля российского газа в общем объеме импортируемого в Евросоюз газа составляла 19%. Для сравнения, по результатам 2021 года эта доля составляла 45%.

"Такое резкое снижение было достигнуто благодаря инициативам REPowerEU, ускоренному внедрению возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективности и диверсификации источников поставок", – отмечает Олег Савицкий.

Тем не менее, констатирует эксперт, продолжение закупок на спотовом рынке – добровольных и юридически необязательных – привело к увеличению доходов России от энергоносителей, которые, по данным Еврокомиссии, в 2024 году составили 23 млрд евро.

Введение Еврокомиссией поэтапного сокращения импорта российского газа, как обращает внимание автор колонки, объясняется наличием текущих долгосрочных контрактов и инфраструктурной зависимостью.

"В этом контексте потенциальное решение отложить запрет на спотовые (краткосрочные) операции с российским СПГ до конца 2025 года может послать ложные сигналы как европейским энергетическим компаниям, так и Кремлю", – уверен директор кампаний Stand With Ukraine.

Он считает, что продолжение этих краткосрочных добровольных закупок газа фактически подрывает стратегические и моральные цели дорожной карты.

"Кроме того, в нашем недавнем аналитическом отчете "Избавление от российской газовой зависимости в странах-членах ЕС: индивидуальный подход" предлагаются детальные, конкретные для каждой страны пути отказа от импорта российского газа в краткосрочной перспективе", – обращает внимание Савицкий.

В отчете пришли к выводу, что при наличии политической воли и технической поддержки цель создания полностью свободного от России европейского газового рынка до конца 2025 года является достижимой.

Автор колонки отмечает, что, с точки зрения Украины, последствия промедления однозначны.

"Доходы от экспорта газа и нефти продолжают финансировать военную агрессию России, включая атаки на украинские города и гражданскую энергетическую инфраструктуру", – напоминает эксперт.

Он призывает украинские заинтересованные стороны, включая правительство, промышленность и гражданское общество, продолжать взаимодействовать с институтами ЕС и государствами-членами с целью адвокации: немедленного запрета на покупку российского газа на спотовом рынке летом 2025 года; полной прозрачности всех контрактов на поставку газа; усиления правоприменения против обхода санкций; финансовой и технической поддержки государств-членов, которые отказываются от российских цепей поставок.

Подробнее – в колонке Олега Савицкого Удар по РФ или имитация? Как в Евросоюзе хотят отказаться от российских энергоресурсов.