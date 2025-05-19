Как недружественные страны зарабатывают в Украине и как противостоять этому

Украина уже одиннадцатый год противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации.

Если в первые годы войны экономическая политика государства преимущественно двигалась инерционно, то после 24 февраля 2022 года все изменилось. Появились четкие приоритеты – сохранение бюджета, поддержка национального производителя и ориентация на страны-партнеры.

Впрочем, остается вопрос, какой должна быть наша торговая политика со странами, поддерживающими российскую агрессию? Или со странами, которые игнорируют ее, чтобы не терять сотрудничество со страной-агрессором?

О том, какие первые шаги Украина сделала в этом направлении и что еще может сделать уже сейчас, читайте в статье партнера юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Елены Омельченко Война и импорт: почему Украина имеет право закрыть рынок для товаров из недружественных стран. Статья вышла в рамках спецпроекта "Торговые войны", выходящего при поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Далее – краткое ее изложение.

Сегодня все расходы на армию покрываются за счет государственного бюджета Украины. Каждая гривна налогов – это бронежилет, дрон или эвакуационная машина.

А каждая гривна, потраченная на импорт товаров из стран, которые не являются союзниками, – это потерянный ресурс.

Для этого президент Украины инициировал программу "Сделано в Украине" – стратегическую инициативу по поддержке отечественного производителя и мобилизации внутренних ресурсов.

Но эту цель подрывает бесконтрольный импорт из так называемых нейтральных, а на самом деле – недружественных государств, которые не осудили агрессию, не присоединились к санкциям против России и не предоставили Украине никакой помощи.

Продукция из стран, сотрудничающих с Россией или молчаливо потакающих агрессии, часто заходит в Украину по субсидированным ценам, изготавливается в безопасных условиях, с дешевым финансированием и доступом к энергоносителям.

На этом фоне особенно диссонирует ситуация, когда украинские предприятия, работающие несмотря на войну, блэкауты и мобилизацию работников, вынуждены конкурировать с импортом из государств, которые не считают нужным даже дипломатически поддержать Украину.

Еще в 2015 году Украина запретила импорт из России. Но до сих пор нет никаких ограничений по поставкам из стран, которые: голосовали против резолюций ООН по Украине; продолжают политическое или экономическое сотрудничество с РФ; сохраняют "нейтралитет", что на практике означает поддержку агрессора.

Может сложиться впечатление, что как член Всемирной торговой организации (ВТО) Украина обязана сохранять торговую открытость – даже в военное время. Но это – ошибочное представление.

Статья XXI(b)(iii) Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) прямо разрешает стране применять меры, которые она считает необходимыми для защиты основополагающих интересов безопасности, в частности: "...во время войны или других чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях...".

Защитить интересы украинских производителей в военное время – это не только право, но и обязанность государства.

Речь идет не об общих ограничениях, а об адресных мерах, которые будут касаться конкретных товарных групп, по которым украинские предприятия могут обеспечить производство; существует конкуренция с импортом из недружественных стран; импорт подрывает национальные интересы и несет риски для занятости, бюджета и промышленности.

Эти меры могут включать временные импортные пошлины, лицензирование товаров из отдельных стран, квоты или технические барьеры.

Все это – в рамках международного права и согласно национальным интересам.

Подробнее – в материале Елены Омельченко Война и импорт: почему Украина имеет право закрыть рынок для товаров из недружественных стран.