Как договор о недрах предоставит Киеву возможность получать оружие из США и где спрятаны риски

В ночь на 1 мая, в завершение сотого дня президентства Дональда Трампа, Украина и США подписали так называемое "соглашение о недрах".

Финальный, обнародованный правительством текст соглашения позволяет с уверенностью утверждать: подписание этого документа стало шагом, выгодным государству.

Впрочем, о преодолении всех вызовов говорить рано, поскольку переговоры еще не завершились.

О том, что именно это соглашение принесет Украине и зачем оно (в измененном виде) нужно самим США, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Минералы в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие в нем риски. Далее – краткая ее версия.

Соглашение, одобренное правительством и подписанное в четверг – это нормальная, "типичная" межправительственная договоренность. К тому же из него убрали те положения, которые казались неприемлемыми.

Стоит подчеркнуть (потому что российская пропаганда продвигала этот фейк и наверняка будет толкать его и в дальнейшем): соглашение не передает США украинские недра.

Доходы бюджета от разработки части украинских ископаемых действительно пойдут на то, чтобы воплотить это соглашение в жизнь.

Соглашение определяет перечень из 57 наименований, где есть природный газ, нефть, редкоземельные материалы, ценные и так называемые цветные металлы. Железная руда, уголь, гранит, ископаемые локальной важности (например, песок, щебень и т.д.) под действие этого соглашения не подпадают.

"Двигателем" соглашения должен стать фонд, который создадут Украина и США. Киев будет перечислять на его счет 50% всех рентных платежей, лицензионных платежей и сумм, поступающих в бюджет по соглашениям о разделе продукции.

Впрочем, речь идет о доходах только от новых месторождений, лицензии на разработку которых Украина будет выдавать после вступления договора в силу.

Основные направления расходов – это реинвестирование в проекты восстановления Украины, а также возврат средств учредителям, то есть Украине и США.

Часть прибыли от инвестиционных проектов должна возвращаться в США. Хотя, планируется, что первые выплаты государствам начнутся через 10 лет.

Кроме того, соглашение предусматривает право и Украины, и США делать в фонд взносы живыми деньгами. Следует заметить, что в ближайшее время доходы фонда от лицензий на разработку новых месторождений будут нулевыми (новых лицензий нет).

Так а зачем Украине возможность вносить средства в этот фонд? Еще и учитывая серьезный бюджетный дефицит.

В соглашении о недрах прямо прописана возможность выделения новых пакетов вооружения. Фактически, покупать оружие через этот фонд.

Условно говоря, если США передадут Украине ракеты для Patriot стоимостью 100 млн долларов, то это создаст для Украины обязательства перечислить 100 млн долларов на счет фонда.

Такая себе "гибридная покупка", при которой Трамп сможет публично говорить, что передает оружие ВСУ не бесплатно, но бюджет США не будет получать за него средства.

Впрочем, эта схема создает определенные риски. Договор оставляет без четкого ответа вопрос о том, распространяются ли эти условия на "помощь Байдена", которая продолжает поступать в ВСУ. Очень вероятно, что за продолжение "поставок от Байдена" действительно придется платить.

Эти взносы за оружие одновременно дадут средства для запуска фонда и инвестиций из него.

Упоминаний о том, куда и как должны расходоваться эти средства, в договоре просто нет; они должны войти в "технические" соглашения, согласование которых еще продолжается.

Риски, созданные отсутствием технического соглашения (а также тем, что США потенциально могут потерять аппетит к компромиссам, ведь "празднование" 100 дней прошло) – однозначно есть. Однако в нынешней редакции соглашение Украине однозначно выгодно.

В целом подписание соглашения – является большим стратегическим позитивом, поскольку станет признаком того, что для Трампа Украина превратилась в партнера.

Подробнее -в материале Сергея Сидоренко Минералы в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие в нем риски.