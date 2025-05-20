Почему первый тур президентских выборов в Польше стал "холодным душем" для друзей Украины

Шок. Именно так можно описать ощущения значительной части поляков, когда вечером 18 мая, сразу после завершения первого тура президентских выборов, были обнародованы данные экзит-полов.

Эти данные оказались совсем другими, чем результаты социологических опросов, обнародованные всего пару дней до того.

О результатах первого тура выборов президента Польши и том, кто и почему может победить во втором туре, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Триумф украинофобов. Как выборы президента стали сигналом тревоги и для Киева, и для поляков. Далее – краткое ее изложение.

Опросы давали все основания полагать, что первый тур не просто принесет убедительную победу Рафалу Тшасковскому – мэру Варшавы и выдвиженцу от партии "Гражданская платформа". Ожидалось, что результаты первого тура почти гарантируют окончательную победу Тшасковского во втором туре.

Но получилось совсем иначе. И проблема не только в том, что отрыв лидера гонки от Кароля Навроцкого, самовыдвиженца, за которым стоит оппозиционная партия "Право и справедливость", оказался крайне малым.

Главная проблема заключается в том, что третье и четвертое место заняли ультраправые (и что важно для нас – откровенно антиукраинские) политики.

И теперь голоса ультраправых избирателей могут стать определяющими во втором туре.

Соответственно Кароль Навроцкий теперь может считаться формальным фаворитом второго тура. Для победы ему необходимо убедить проголосовать за себя электорат ультраправых.

И инструментом этого скорее всего станет более критическая риторика в отношении Украины и украинских беженцев.

Зато для победы во втором туре Рафалу Тшасковскому нужно изменить свою кампанию, достучавшись до тех избирателей, которые не пришли на участки.

Удастся ли в Польше, как на президентских выборах в Румынии, мобилизовать перед вторым туром проевропейский электорат?

В Польше это будет сделать труднее, хотя бы потому, что явка первого тура – 67,31%, была очень высокой. Поэтому добиться существенного увеличения явки во втором туре будет непросто.

Более того, если в Румынии во втором туре выборов мобилизовались проевропейские избиратели на фоне угрозы победы ультраправого Джордже Симиона и разворота страны от ЕС, то в Польше кандидат Кароль Навроцкий считается не таким радикалом и ультраправым его все же называть нельзя.

Однако во втором туре ему придется радикализировать свою позицию, чтобы привлечь голоса избирателей ультраправых. Но и не перегнуть.

Перспектива избирательного альянса Навроцкого с кандидатом в президенты Гжегожем Брауном, который получил 6,34% голосов польских избирателей, может напугать многих либеральных избирателей.

Браун – слишком радикальный персонаж. Даже для польской ультраправой партии "Конфедерация", откуда его исключили.

Следовательно, этот альянс может пойти на пользу кандидату Рафалу Тшасковскому.

Еще одна проблема для Навроцкого заключается в том, что ему будет непросто привлечь избирателей "Конфедерации".

Стандартная риторика этой партии заключается в том, что особой разницы между "Гражданской платформой" и "Правом и справедливостью", которая фактически выдвинула Навроцкого, нет – это все старые политические силы, которым место на свалке.

Впрочем, подобные проблемы есть и у Рафала Тшасковского.

Для победы Тшасковскому нужно не только мобилизовать электорат своей партии, но и максимально привлечь избирателей как левых, так и умеренно правых.

И эта задача может оказаться не легче, чем у его оппонента.

Второй тур должен пройти 1 июня – и ближайшие две недели могут стать непростым испытанием для украино-польских отношений.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Триумф украинофобов. Как выборы президента стали сигналом тревоги и для Киева, и для поляков.