Как вопрос ограничения миграции стал мейнстримом в Польше и чего ждать украинцам

Польша в течение последней декады превратилась из страны-донора мигрантов в страну-реципиента, и это изменение произошло быстрее всего среди других западных стран.

Польша – рекордсмен ЕС по проценту мигрантов, прибывающих сюда именно с целью работы (а не, например, обучения или воссоединения семей), среди граждан Украины работают более 85% "довоенных" мигрантов и около 70% беженцев.

Более того, украинцы платят в польский бюджет в налогах и взносах больше, чем потрачено средств на все виды государственной помощи.

Вот только об этом кандидаты в президенты – даже в рамках экономической логики управления миграцией – уже не вспоминают.

Об избирательной кампании в Польше и миграционном вопросе, которым кандидаты в президенты злоупотребляют в собственных интересах, читайте в колонке журналистки Елены Бабаковой (Варшава) Работать, платить налоги, но не больше: чего ждать украинцам в Польше после выборов. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки констатирует, что вопрос ограничения миграции стал мейнстримом в Польше.

Она напоминает, что даже декларируемый либерал, кандидат от правящей партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский в конце января заявил: он будет требовать, чтобы парламент ограничил выплаты "800 плюс" тем беженцам из Украины, которые не работают и не платят налогов в Польше.

Своего кандидата поддержал премьер Дональд Туск и пообещал: если Тшасковского выберут, парламент одобрит его инициативу.

Хотя это изменение коснулось бы относительно небольшой группы беженок (до 25%), по словам Елены Бабаковой, оно наиболее больно ударило бы по самым слабым. К тому же, как подчеркивает журналистка, сама формула "800 плюс" – это помощь не для взрослых, а для детей, которые не имеют влияния на статус своих родителей на рынке труда.

Громко против этой идеи среди кандидатов в президенты Польши выступил только спикер Сейма Шимон Головня. И провал Головни в первом туре, отмечает автор колонки, может стать уроком для других – вот что бывает, когда пытаешься идти против мейнстрима.

В конце концов, как показывает опубликованное в апреле этого года исследование CBOS, аж 69% поляков считают, что иммигранты слишком обременяют польскую систему социальной помощи. Неудивительно, что ограничение выплат "800 плюс" поддерживают аж 88%!

Второй страх жителей страны над Вислой – рост преступности из-за приезда иностранцев, обращает внимание Елена Бабакова.

По ее словам, этого боятся 66% опрошенных. И собственно в эту ноту стал ударять Туск, а за ним и Тшасковский.

В феврале началась программа показательных, с видеосъемкой и трансляцией в социальные сети премьера и мэра Варшавы, депортаций иностранцев, получивших уголовные приговоры в Польше.

Тшасковский обещает, что будет внедрять миграционную политику Польши за счет ЕС.

"Предыдущее правительство впустило сотни тысяч мигрантов, подготовило стратегию в отношении беженцев, которая была недоработанной. Сегодня мы это исправляем", – заявил кандидат, который еще недавно критиковал пушбеки и расизм.

А кандидат, за которым стоит предыдущая власть (партия "Право и справедливость"; "ПиС"), Кароль Навроцкий почти полностью повторяет риторику ультраправых и особенно играет на вопросе защиты западных границ Польши, кланяясь популярным среди избирателей "ПиС" антинемецким настроениям.

Мобилизация электората вокруг вопроса миграции – это не польское нынешнее ноу-хау. Так сейчас работает политика в Германии, Великобритании или США, где даже левоцентристские партии, чтобы переманить электорат популистов, клянутся выгнать нелегальных мигрантов и закрыть границы.

И в Польше это уже было – "ПиС" выиграла парламентские выборы 2015 года во многом благодаря тому, что запугала поляков возможной релокацией сирийских беженцев.

"Но что отличает эту польскую кампанию от других – кажется, польские политики окончательно попрощались с рассмотрением миграционных процессов в контексте прав человека", – отмечает журналистка.

Подробнее – в колонке Елены Бабаковой Работать, платить налоги, но не больше: чего ждать украинцам в Польше после выборов.