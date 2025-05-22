Как ультраправые стали главной оппозицией Португалии и какие риски это несет

Пока в воскресенье 18 мая внимание многих украинцев было приковано ко второму туру президентских выборов в Румынии и первому – в Польше, на избирательные участки пришли и в совсем другой части Европейского континента – Португалии.

И хотя тамошние досрочные парламентские выборы получили значительно меньше внимания, они потенциально могут иметь не намного меньший вес.

О результатах досрочных парламентских выборов в Португалии и том, как они повлияют на политическую ситуацию в стране, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Правительство меньшинства или союз с ультраправыми: какую сенсацию принесли выборы в Португалии. Далее – краткая ее версия.

Ситуация, в которую попал премьер Португалии Луиш Монтенегру, в чем-то напоминает неприятности, постигшие его предшественника-социалиста (а ныне – президента Европейского совета) Антониу Кошту.

Как и тогда, так и сейчас причиной досрочных выборов стал коррупционный скандал с участием португальских топ-чиновников.

Казалось бы, обвинения Луиша Монтенегру в коррупции должны были ударить по рейтингу Демократического альянса – возглавляемой им коалиции, где главную роль играет его Социал-демократическая партия.

Но оказалось наоборот: правоцентристы получили большинство, да еще и немного улучшили представительство в парламенте. Они получили на 9 мандатов больше – всего 89 мест в парламенте.

Тема потенциальной правительственной коррупции (ведь пока конкретных обвинений, в отличие от случая Кошты, нет) хоть и активно обсуждалась, но не была главной в избирательной кампании.

Зато португальцы больше говорили о хронических проблемах иммиграции и доступности жилья.

При этом, Португалия до сих пор остается одной из беднейших стран Западной Европы.

К этому надо добавить и более очевидный факт: третьи за три года досрочные парламентские выборы банально утомляют португальского избирателя – который, вполне естественно, хочет стабильности, а не постоянной смены правительства.

Последнее хорошо объясняет, почему Социалистическая партия Португалии стала аутсайдером на голосовании: ведь в представлении общественности именно из-за нее в Португалии проводили досрочные выборы.

Социалисты в конце концов набрали менее половины голосов португальцев и остались с 58 мандатами, потеряв аж 20 из них.

Зато при таких раскладах место второй крупнейшей партии может занять ультраправая Chega.

И это также станет прецедентом – впервые за последние полвека крайне правая сила станет главной оппозицией в Португалии.

Chega – это незаурядное явление португальской политики. Ни одной партии крайне правого спектра не удавалось так быстро получить благосклонность избирателей в стране, которая пытается не допустить повторения диктатуры Салазара.

Для сравнения: в 2019 году Chega имела аж одного депутата в парламенте – своего лидера Андре Вентуру. А сейчас уже сможет похвастаться 58 (!) мандатами – столько же, сколько у социалистов.

"Мы не победили на этих выборах, но вошли в историю. Системе двухпартийного управления в Португалии пришел конец", – заявил Вентура на следующий день после выборов.

Секрет успеха Chega так же прост: в своей кампании они делали активный упор на темах иммиграции и стоимости жизни.

Правда, и у Chega не все так безоблачно. Два депутата политсилы, которая старательно создавала имидж антикоррупционной, в последние месяцы вляпались в коррупционные скандалы.

У Луиша Монтенегру, чтобы удержать премьерское кресло, есть два варианта: создать коалицию с ультраправой Chega или рассчитывать на правительство меньшинства, как это было в парламенте предыдущего созыва.

Оба эти варианта не лишены проблем.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Правительство меньшинства или союз с ультраправыми: какую сенсацию принесли выборы в Португалии.