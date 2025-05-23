Что такое "воюющая демократия" и как она помогает противостоять экстремистам

В Германии все больше голосов призывают к судебному процессу, который мог бы привести к запрету ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Тем более, что Федеральное ведомство по охране конституции уже объявило эту партию экстремистской организацией, что фактически признает ее неконституционной.

Впрочем, недавние президентские выборы в Румынии продемонстрировали, что угрозы демократии могут быть отражены и на избирательных участках. Там избиратели отвергли ультраправого националиста.

О том, почему отражение угроз демократии через выборы – не выход из ситуации, читайте в колонке профессора Колумбийской школы права Катарины Пистор Демократия с мускулами: почему не стоит бояться запрета экстремистских партий. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки предупреждает, что Адольф Гитлер пришел к власти именно демократическим путем, чтобы потом разрушить систему изнутри.

Катарина Пистор напоминает, что когда Гитлера назначили канцлером, он быстро запретил конкурентные партии и завершил захват власти принятием печально известного Закона о чрезвычайных полномочиях.

"С тех пор новые законы могли противоречить конституции, а международные соглашения – приниматься без участия парламента. Дальше – уже история", – пишет профессор Колумбийской школы права.

Она объясняет, что именно с учетом этого послевоенная конституция Германии – Основной закон – была сознательно создана как "воюющая демократия" (термин, который ввел немецкий юрист Карл Левенштайн, бежавший от нацистов в США).

Документ закрепляет принцип, согласно которому внутренняя структура политических партий также должна быть конституционной.

Как указывается в статье 21 конституции Германии:

"Партии, которые по своей цели или по поведению своих сторонников стремятся подорвать или отменить свободный демократический основной строй или поставить под угрозу существование Федеративной Республики Германия, являются неконституционными".

Другие страны также имеют подобные механизмы защиты демократии.

Некоторые считают эти механизмы искажением самой идеи либеральной демократии – циничным инструментом устранения конкурентов, как это недавно сформулировал новый канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Но проблема с этим аргументом заключается в том, что соревноваться с оппонентами демократическими методами возможно только тогда, когда они сами придерживаются таких принципов", – отмечает автор колонки.

Она приводит пример, что спортивная команда, которая открыто заявляет о готовности нарушать правила и игнорирует решение судьи, никогда не получит чемпионский титул – какими бы преданными ни были ее фанаты.

"Правила накладывают ограничения на игроков, чтобы обеспечить честную игру и легитимный результат. Это справедливо как для конституционной демократии, так и для футбола", – резюмирует профессор Колумбийской школы права.

Подробнее – в колонке Катарины Пистор Демократия с мускулами: почему не стоит бояться запрета экстремистских партий.