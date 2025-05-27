Почему действия Макрона могут привести ультраправых к власти во Франции

Почти год назад президент Франции Эмманюэль Макрон принял одно из важнейших решений с тех пор, как пришел к власти в 2017 году, – о досрочных выборах в Национальное собрание.

Авантюра Макрона, по крайней мере временно, сработала: она остановила стремительный взлет ультраправой партии Марин Ле Пен – "Национальное объединение".

Однако для многих это стало признаком фатального ослабления его президентства.

О том, почему Макрон так стремительно и глубоко потерял поддержку французов, читайте в статье преподавателя во французском Институте политических исследований (Sciences Po) Жана-Батиста Вотье Трагедия Макрона: почему президент Франции ведет страну к победе ультраправых. Далее – краткое ее изложение.

В своей критической книге "Токсичный президент" журналист Этьен Кампион изображает президента Франции Эмманюэля Макрона как одинокого стратегического лидера, построившего гиперцентрализованную систему власти и все больше изолировавшего себя от критики и оппозиции.

Но то, что начиналось как демонстрация силы, быстро превратилось в уязвимость.

Ослабив партии, профсоюзы и парламент, он лишил себя инструментов обратной связи и коррекции курса.

Политическое ослабление Макрона в значительной степени связано не только с сужением его ближайшего круга и чрезмерной централизацией власти, но и отсутствием идеологической последовательности.

Начинал он в лагере социалистов, был министром экономики при Франсуа Олланде, но на посту президента все больше дрейфовал вправо: более жесткая риторика по миграции, ключевые назначения из консервативного лагеря, флирт с правым центром.

После переизбрания в 2022 году он столкнулся с рядом политических поражений, которые показали его растущее отчуждение от избирателей и ослабление электоральной базы. Среди прочего, потерял абсолютное большинство в парламенте на выборах 2022 года, а также потерпел сокрушительное поражение на выборах в Европарламент 2024 года.

Провал Макрона касается не только политики, но и экономики: реформы, давшие ограниченные результаты, все более тревожные фискальные перспективы и динамика роста, которая не оправдала громких обещаний.

Кроме политических неудач и экономических разочарований, политическая манера Макрона оттолкнула значительную часть электората.

Его стиль правления все больше воспринимается как давление, а не лидерство: подавление протестов "желтых жилетов" в 2018 году, или поспешное повышение пенсионного возраста, или спорное применение статьи 49.3 для обхода парламента.

Президентство Макрона – это рассказ о том, как проект, основанный на разуме и эффективности, потерял связь с эмоциями и повседневной жизнью людей.

Эти просчеты могут привести к власти во Франции ультраправых популистов.

Если это произойдет, наследие Макрона будет определяться не столько его реформами, сколько популистской волной, которую он не сумел сдержать.

Подробнее – в материале Жана-Батиста Вотье, который изначально был опубликован на сайте Project Syndicate, Трагедия Макрона: почему президент Франции ведет страну к победе ультраправых.