Почему крупнейшая оппозиционная партия Польши может исчезнуть и к чему это приведет

Над партией Ярослава Качиньского "Право и справедливость" ("ПиС") собираются тучи.

Он должен спасти партию и удержать ее позицию в польской политике.

К слову, партия под управлением Качиньского правила в 2005-2007 и в 2015-2023 годах. Более того, ее лидер ввел в президентский дворец двух политиков: своего брата-близнеца Леха Качиньского и Анджея Дуду.

Именно Ярослав Качиньский наращивал потенциал "ПиС", менял идеологию партии, боролся с внутренними оппонентами, а также сформировал мейнстрим польской консервативной правой.

Но общественные настроения меняются и раскол на политической сцене – между партиями нынешнего премьера Дональда Туска и Ярослава Качиньского, существующий уже два десятилетия, у многих вызывает недовольство.

О том, какие изменения могут принести грядущие президентские выборы в Польше, читайте в статье журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Решающая битва Качиньского: что грозит бывшей партии власти Польши и ее лидеру. Далее – краткое ее изложение.

Недавно Ярослав Качиньский повесил на ограде своего дома билборд кандидата в президенты от "ПиС" Кароля Навроцкого.

На плакате указано, что кандидата поддерживает "ПиС", хотя ранее Навроцкий упорно утверждал, что он беспартийный гражданский кандидат.

Качиньский ставит все на одну карту – и это карта Навроцкого. Именно лидеру "Права и справедливости" принадлежит идея выдвинуть кандидатом от правых главу Института национальной памяти.

Навроцкий является попыткой повторить успешный эксперимент восьмилетней давности с Анджеем Дудой, но попыткой гораздо более смелой.

Также делает ставку на малоизвестного политика, относительно молодого и неопытного.

Но если Дуда и не был широко известен, но все же знаком с политической работой.

Навроцкий такого опыта не имеет. Он пытается стать "Дудой на бис", но ему не хватает определенных природных личных качеств и способности завоевывать симпатии менее политически активных избирателей.

Кстати, Анджей Дуда Качиньского разочаровал. Ни для кого не секрет, что их отношения довольно прохладные и они почти не разговаривают.

Кроме того, в окружении президента Польши появился Марчин Масталерек, который занял должность секретаря президентской администрации.

Именно Масталерек заявил, что ради блага партии "Право и справедливость" Качиньский должен отойти от управления. И именно он сегодня вместе с представителями еще более праворадикальной и националистической "Конфедерации" планирует создать новую правую партию на руинах "ПиС".

Поэтому сегодня самой грозной темной тучей над "Правом и справедливостью" является ультраправая партия "Конфедерация".

Когда рейтинги кандидата в президенты от "Конфедерации" Славомира Менцена резко подскочили и опасно приблизились к рейтингам Кароля Навроцкого, "ПиС" охватила паника.

Правда, по последним опросам, показатели Менцена снизились. Однако Качиньский не может не видеть, что "Конфедерация" выросла в стабильного и сильного соперника партии "Право и справедливость", популярного среди молодежи, яркого и более радикального.

Теперь новой, а возможно, последней миссией Качиньского будет восстановление монополии "ПиС" в правом крыле.

Подробнее – в материале Михала Кацевича Решающая битва Качиньского: что грозит бывшей партии власти Польши и ее лидеру.