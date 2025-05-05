Почему ультраправый политик оказался в шаге от должности главы Румынии и можно ли его остановить
Новости — Понедельник, 5 мая 2025, 16:30 —
4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион получил неожиданно высокий результат – 40,96% голосов избирателей.
Симион – политик, который среди прочего имеет статус персоны нон грата и в Украине, и в Молдове.
Второй тур президентских выборов в Румынии пройдет 18 мая. Противостоять Симиону будет независимый кандидат и мэр Бухареста Никушор Дан. Он способен консолидировать проевропейский электорат, однако отрыв между соперниками слишком большой – в первом туре Дан получил лишь 20,99%.
О том, что может обеспечить победу прозападному и дружественному к Украине кандидату и какие риски уже сейчас должна учесть Украина, редактору "ЕвроПравды" Юрию Панченко рассказал заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук. Его ответы – в материале Румыния в шаге от ультраправой победы: удастся ли остановить "друга Путина и Трампа". Далее – основные тезисы Герасимчука.
Результаты первого тура оказались одновременно и хуже, и лучше ожиданий.
Хуже, ведь Джордже Симион не просто стал победителем первого тура, но и показал очень высокий результат.
Зато результат первого тура оказался лучше ожиданий, учитывая то, что был очень высокий риск, что Никушор Дан не пройдет во второй тур. Ведь против него работали и условные друзья по проевропейскому лагерю, и оппоненты.
Чисто математически голоса за "прозападных кандидатов" составляют большинство. Однако не все так просто.
Стоит исходить из того, что за Симиона проголосует часть избирателей Виктора Понты (получил 13,05%) и даже какая-то часть избирателей Крина Антонеску. Ведь для них Дан, который не происходит из мейнстримных политических сил, является антисистемным, а потому непредсказуемым и неприемлемым кандидатом.
Для части представителей румынского DeepState Джордже Симион считается более понятным – тем, с кем можно договориться и сохранить власть.
Однако это опасная ставка, ведь Симион теперь стал интересным и Москве, и Вашингтону, а также – многочисленным праворадикальным движениям в Европе.
Впрочем, шансы на победу у Никушора Дана все же есть. Особенно, если он сможет мобилизовать электорат.
Очевидно, что если Симион станет президентом, следствием этого станет изменение динамики отношений между Бухарестом и Брюсселем.
При Симионе отношения с ЕС ждет замораживание. Также изменятся подходы к оказанию помощи Украине, потому что Симион сам отмечал, что эта поддержка себя исчерпала и не должна продолжаться. При этом он подчеркивает, что не является русофилом, но очевидно, что такая политика будет играть на руку РФ.
Но и это еще не все. Симион во время кампании говорил о том, что он хочет вернуть к власти Келина Джорджеску, которого считает несправедливо дисквалифицированным. Например – в роли премьер-министра.
Но для этого надо перезапустить парламент.
То есть клинч между президентом и правительством должен привести к досрочным парламентским выборам, где радикалы надеются улучшить свои результаты. И очевидно, что, учитывая нынешние результаты, они имеют такой потенциал.
Если президентом станет Никушор Дан, для Украины это будет хорошим сценарием, ведь к проукраинскому премьеру добавится и проукраинский президент.
Однако во внутренней политике все равно будет напряжение, ведь президентом будет оппонент нынешней коалиции.
В целом выборы в Румынии демонстрируют региональный тренд, опасность которого заключается не только в том, что ультраконсервативные, праворадикальные или пророссийские силы могут получить власть.
Нынешний тренд опасен прежде всего поляризацией общества.
Подробнее – в материале Румыния в шаге от ультраправой победы: удастся ли остановить "друга Путина и Трампа".