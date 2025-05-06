ЕС полностью откажется от российского газа до конца 2027 года

Европейский Союз полностью прекратит импорт российского газа до конца 2027 года, а также минимизирует импорт российской нефти, усилит борьбу с российским теневым флотом и значительно сократит зависимость от России в ядерной отрасли, в частности ограничит поставки обогащенного урана.

Об этом говорится в дорожной карте к плану REPowerEU, представленной 6 мая в Страсбурге европейским комиссаром Деном Йоргенсеном, передает корреспондент "Европейской правды".

"Евросоюз ставит своей целью полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов... В частности, до конца 2027 года планирует прекратить закупку российского газа", – сообщил Дэн Йоргенсен.

По его словам, в следующем месяце – в июне 2025 года – Еврокомиссия представит соответствующие законодательные предложения, разработанные на основе дорожной карты.

Также государствам-членам ЕС до конца 2025 года будет поручено подготовить национальные планы постепенного отказа от импорта российского газа, ядерной энергии и нефти.

"В 2024 году ЕС все еще импортировал (из России) 52 млрд кубометров российского газа (32 млрд кубометров по трубопроводам и 20 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), или около 19% от общего объема импорта газа в ЕС), а также 13 млн тонн сырой нефти и более 2800 тонн урана в обогащенном или топливном виде", – говорится в документе с изложением дорожной карты авторства Еврокомиссии, адресованном Европарламенту, Совету ЕС и другим, который есть в распоряжении „Европейской правды".

Десять государств-членов импортировали российский газ в 2024 году, три государства-члена все еще импортировали российскую нефть, а семь государств-членов импортировали обогащенный уран или урановые услуги из России", указано в документе.

Относительно российского газа дорожная карта предусматривает, что новые контракты с поставщиками российского газа (трубопроводного и сжиженного) не будут заключаться, а существующие спотовые контракты будут прекращены до конца 2025 года. Это гарантирует, что уже к концу этого года ЕС сократит на треть оставшиеся поставки российского газа. Весь импорт российского газа будет прекращен до конца 2027 года.

По российской нефти, доля которой в 2024 году уже составляла около 3% от общего объема импорта Евросоюза, планируются новые меры для борьбы с российским теневым флотом, который ее незаконно транспортирует.

Что касается ядерной отрасли, то предложения Еврокомиссии, которые поступят в следующем месяце, будут включать меры по уменьшению российского импорта обогащенного урана, а также ограничения на новые контракты на поставку урана, обогащенного урана и других ядерных материалов, происходящих из России.

Предполагается также инициатива "Европейская долина радиоизотопов", призванная обеспечить поставки медицинских радиоизотопов в ЕС за счет увеличения собственного производства.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия оценивает, может ли она законодательно запретить компаниям ЕС подписывать новые контракты на поставку российского ископаемого топлива.

О том, как обрывала энергетические связи с РФ Польша, читайте в статье Курс на энергетическую независимость: как Польша отказалась от российского газа.