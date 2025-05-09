Как партия "британского Трампа" выиграла местные выборы и какие последствия это будет иметь

Лейбористская партия британского премьера Кира Стармера, которая победила на внеочередных парламентских выборах прошлого года, потерпела провал на местных выборах в Англии 1 мая.

Зато торжествовала партия Reform UK евроскептика и популиста Найджела Фараджа.

Получив более 30% голосов избирателей, правые популисты впервые получили большинство в некоторых местных органах власти и даже собственных мэров.

Голосование 1 мая вполне может свидетельствовать о более масштабном сдвиге в партийной системе Британии, чем даже потеря популярности правящей Лейбористской партии.

О результатах местных выборов в Британии и их последствиях читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Нетрадиционная Британия: как триумф ультраправых ломает устоявшуюся политическую систему. Далее – краткое ее изложение.

Результат выборов 1 мая для партии премьера Кира Стармера трудно назвать хотя бы удовлетворительным.

Из 1600 местных мандатов, за которые велась борьба между партиями, лейбористы получили только 98 (то есть около 6%) – на 186 меньше, чем было до того. При этом по проценту всех голосов – 14% – партия стала лишь четвертой, уступив Reform UK, Консервативной партии и либерал-демократам.

Трудно в таком провале не видеть оценку британскими избирателями первых десяти месяцев правительства Стармера.

Главной причиной недовольства британцев стало невыполнение лейбористами (оригинально, напомним, это была партия рабочего класса с левым уклоном) обещаний снизить стоимость жизни. Вместо этого выдвинутые правительством бюджетные предложения предусматривают сокращение расходов и повышение налогов.

Но еще большими лузерами первомайских выборов можно назвать Консервативную партию Британии.

Консерваторы должны были "защитить" наибольшее количество местных мандатов – и в результате потеряли 676 из них, получив только 317 (или около одной пятой) из 23% голосов.

За полгода пребывания во главе Консервативной партии Кеми Баденох так и не смогла убедить избирателей, чем политсила под ее руководством лучше времен популиста-скандалиста Бориса Джонсона или Лиз Трасс, чей премьерский срок похоронила неудачная экономическая политика.

Евроскептический правопопулистский проект Reform UK получил на местных выборах 31% голосов избирателей, более 670 местных мандатов, большинство в 10 из 23 органов местной власти, где состоялись выборы. Кроме того, имеет (впервые) двух собственных мэров и включила в свои ряды в Палате общин пятого депутата.

Секрет успеха Reform UK очень напоминает ситуацию в США с Республиканской партией.

Фарадж и его команда начали активно работать с так называемым рабочим классом, наведываясь на фабрики и общаясь с профсоюзами, поддерживая забастовки на производствах, тогда как Стармер и лейбористы, наоборот, стали больше ориентироваться на крупный бизнес.

К тому же Фарадж сыграл на Brexit. Если "большим" партиям лейбористов и консерваторов нужно пытаться объединять электорат, где и дальше существуют противоположные взгляды на членство в Евросоюзе, Reform UK активно играла на поле сторонников выхода – и, как результат, 1 мая получила почти половину голосов в округах, где в 2016 году голосовали в пользу Brexit.

Результаты местных выборов 1 мая в Британии, хоть и сравнительно небольших по масштабу, уже дали обозревателям основания говорить о потенциальной перестройке британской партийной системы.

Похоже, что эра доминирования Консервативной и Лейбористской партий, которая длилась последние несколько десятилетий, может подойти к концу.

Поэтому, в случае, если правительство Стармера и дальше будет страдать от негативных рейтингов и в конце концов будет вынуждено объявить досрочные парламентские выборы, расклады в Палате общин могут кардинально измениться по сравнению с тем, что существует сейчас.

Но даже при (пока отдаленном) сценарии, когда британское правительство будет возглавлять Reform UK, даже правопопулистам придется учитывать общественное мнение в принятии своих внешнеполитических решений, которое до сих пор находится на стороне Украины.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Нетрадиционная Британия: как триумф ультраправых ломает устоявшуюся политическую систему.