Какие риски Киеву несет избрание Навроцкого президентом Польши и можно ли их избежать

Избрание президентом Польши Кароля Навроцкого стало настоящим землетрясением для польской политики.

Поражение проправительственного кандидата Рафала Тшасковского свело на нет план коалиции консолидировать власть и тем самым – разблокировать реформы, которые до сих пор не могли реализовываться из-за президентских вето.

Теперь вместо консолидации власти в польской политике будет доминировать спор, на кону которого – результаты парламентских выборов 2027 года.

О том, какие будут это иметь последствия, в том числе как повлияет на польско-украинские отношения, читайте в статье председателя правления Фонда Стефана Батория (Польша) Эдвина Бендика Украина в центре польской политики: как победа Навроцкого повлияет на отношения с Киевом. Далее – краткое ее изложение.

Кароль Навроцкий вступит в должность в начале августа.

О реальной программе его президентства до сих пор известно очень мало.

Судя по первым назначениям в президентской канцелярии, "Право и справедливость" будет иметь очень сильное влияние в президентском дворце.

Напомним, Навроцкий баллотировался в президенты формально как независимый кандидат, но за ним стояла ныне оппозиционная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость".

План партии Ярослава Качиньского прост – победить на парламентских выборах 2027 года и вернуть себе власть, утраченную в октябре 2023 года.

Но для этого будет недостаточно просто показать хороший результат на следующих выборах. В 2023 году партия победила, получив наибольшее количество голосов среди всех партий, но не смогла сформировать коалицию.

Сейчас нет никаких признаков того, что поддержка избирателей возрастет в течение следующих нескольких лет до уровня, который позволит "ПиС" управлять единолично. Поэтому для возвращения власти будет необходима коалиция, а наиболее перспективным партнером является во многом антиукраинская партия "Конфедерация".

Однако не стоит делать поспешных выводов о том, что будущая коалиция "ПиС – Конфедерация" – это уже решенный вопрос. Обе партии стремятся к лидерству на правом политическом фланге, а главное – между их руководством есть большое личное недоверие.

Но и в правящей коалиции, чем ближе к выборам, тем возникает больше напряженности.

И за восстановление поддержки собственного электората они, похоже, готовы будут заплатить хорошими отношениями с Украиной.

Примером этого стало недавнее одобрение Сеймом законопроекта "об установлении 11 июля Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА на восточных приграничных землях Второй Речи Посполитой".

Есть все основания ожидать, что такая недружественная к Украине риторика не изменится до парламентских выборов. Ведь политики чувствуют изменение общественных настроений.

Но навредит ли заигрывание с общественными настроениями сложившимся геостратегическим интересам Польши?

Здесь ситуация выглядит наиболее стабильной – и правительство Дональда Туска, и партия "Право и справедливость", и даже новоизбранный президент Кароль Навроцкий видят в агрессии со стороны России наибольшую угрозу для безопасности Польши.

Отсюда постоянные заявления о поддержке Украины в ее военных усилиях и развитии будущей архитектуры безопасности.

Однако остается открытым вопрос, должно ли членство Киева в НАТО и Европейском Союзе стать частью этой архитектуры.

В этих вопросах есть неопределенность, потому что пока непонятно, на каких столпах она будет базироваться. Ключевой вопрос, похоже, – роль США.

Итак, победа Кароля Навроцкого не обещает улучшения польско-украинских отношений в ближайшем будущем. Но и не обязательно означает их ухудшение.

Проблема в том, что она разожгла аппетит правых сил к возвращению власти на следующих парламентских выборах.

Подробнее – в материале Эдвина Бендика Украина в центре польской политики: как победа Навроцкого повлияет на отношения с Киевом.