У Польщі з'явилося державне свято у пам'ять про жертв Волинської трагедії

Польський Сейм ухвалив 11 липня державним святом: днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".

Про це йдеться у заяві сейму Польщі, пише "Європейська правда".

У середу, 4 червня, польський Сейм прийняв закон про встановлення нового державного свята. Відтепер 11 липня буде днем пам'яті поляків – жертв геноциду, вчиненого Організацією українських націоналістів та Українською повстанською армією на східних територіях Другої Польської Республіки.

У Сеймі наголосили, що "мучеництво за приналежність до польської нації заслуговує на те, щоб про нього пам'ятали у вигляді дня, що призначається щорічно польською державою, в який будуть вшановувати жертви".

У заяві зазначили, що в період з 1939 по 1946 рік ОУН та УПА, а також "інші українські націоналістичні формування, що діяли на східних прикордонних територіях Другої Польської Республіки" скоїли "геноцид польського населення".

"Вони вбили понад 100 тисяч поляків, переважно селян, знищили їхнє майно та змусили сотні тисяч поляків покинути східні прикордонні території Другої Польської Республіки", – додали у Польщі.

Нагадаємо, у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943-45 роках бійцями УПА.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Наприкінці квітня у Тернопільській області, на території нині неіснуючого села Пужники, розпочали ексгумувати останки поляків, що загинули у 1945 році.

Керівник польсько-української робочої групи з історичного діалогу Павел Коваль назвав це проривом у відносинах між обома країнами.