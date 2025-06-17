Как энергетическая политика Запада оказалась в заложниках эскалации на Ближнем Востоке

Военный конфликт между Израилем и Ираном отодвинул на второй план длительные усилия Украины и ее партнеров сосредоточить внимание на энергетических санкциях против России.

Изменение глобальной повестки дня особенно заметно на саммите лидеров "Группы семи", который открылся 15 июня в канадском Кананаскисе.

Украинская тематика, которая еще несколько недель назад имела все шансы снова оказаться в центре внимания благодаря новым атакам РФ по энергетической инфраструктуре и дискуссии вокруг расширения санкций против российского "теневого флота", сейчас выпала из главной повестки дня.

И демарш президента США Дональда Трампа, который досрочно покинул саммит G7, отменив встречу с Владимиром Зеленским, лишь подтверждает такие оценки.

О новой реальности, в которой война в Украине больше не является доминирующей темой международных переговоров, и том, что может сделать в такой ситуации Киев, читайте в колонке специалиста по коммуникациям Razom We Stand Максима Гардуса Не время для новых санкций: чего ждать от саммита G7 и как война на Ближнем Востоке "спасает" РФ. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки констатирует, что энергетический вопрос, в частности колебания цен на нефть, не просто вернулся в центр внимания саммита G7 – он буквально диктует ритм переговоров в Кананаскисе.

После эскалации боевых действий между Израилем и Ираном в середине июня глобальные рынки отреагировали мгновенно. Уже в пятницу, 14 июня, котировки нефти Brent подскочили до $78,53 за баррель – это почти на $6 выше, чем неделей ранее. Впервые с января 2025 года цена превысила отметку $78, и на рынке активизировались разговоры о возможном преодолении психологического барьера в $80 уже в ближайшие дни.

"Рынки реагируют не на реальные потери, а на представление о том, что они могут произойти – а это значительно мощнее", – пишет Максим Гардус.

По его словам, для стран-членов G7 ситуация осложняется также политически.

"В итоге уже сейчас очевидно: нефть превращается в главный барометр политической воли Запада. И чем дальше будет расти цена – тем меньше шансов увидеть новые ограничения на российский экспорт", – уверен специалист по коммуникациям Razom We Stand.

Как ожидается, проект итогового коммюнике не будет включать никаких новых санкционных инициатив против России, а формулировки по поддержке Украины повторяют прошлые тезисы.

"Это смещение в фокусе выглядит особенно тревожным с учетом последних российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, в частности газовую. Атак, приведших к падению внутренней добычи газа Украиной", – предупреждает автор колонки.

По его словам, после более трех лет войны западное внимание переключается, и реинтегрировать украинский вопрос в глобальную повестку дня становится все труднее.

Гардус считает, в лучшем случае саммит завершится декларацией об "улучшении координации мониторинга" и "устранении лазеек".

"Единственный шанс изменить ситуацию – напомнить партнерам, что отсутствие жестких инструментов позволяет России адаптироваться к санкциям, восстанавливать прибыли и продолжать войну", – отмечает эксперт.

По его мнению, нужна гибкость, способность реагировать быстро, работать с новыми коалициями, использовать узкие окна возможностей, даже если они не имеют прямого отношения к теме войны.

Подробнее – в колонке Максима Гардуса Не время для новых санкций: чего ждать от саммита G7 и как война на Ближнем Востоке "спасает" РФ.