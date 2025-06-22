Почему Трамп решился на удар по Ирану и какие есть сценарии развития событий

Неожиданное для многих (и прежде всего для самого Ирана) решение президента США Дональда Трампа начать атаку по иранским ядерным объектам полностью меняет расклад сил на Ближнем Востоке.

От Тегерана теперь ожидают уже не возвращения к ядерной сделке, а полного отказа от ядерной программы. А кроме того – все больше звучат разговоры о возможности смены власти в Иране.

О том, какие изменения на Ближнем Востоке уже произошли, каких последствий стоит ожидать, в том числе Украине, "Европейской правде" рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Ответы эксперта – в материале Трамп вступает в "ядерную" войну: ответы на главные вопросы об атаке США на Иран. Далее – основные тезисы Сергея Данилова.

По оптимистической оценке, которой можно доверять, ядерная программа Ирана отброшена назад лет на пять. Более пессимистическая оценка – 2-3 года.

Эта война с самого начала не была направлена исключительно на ядерную программу. Она была направлена на существенное уменьшение любого военного потенциала Ирана.

В значительной степени, эта цель уже достигнута. Иран уже воспринимается как слабый.

А вдобавок – уже все просчитывают варианты хаоса, то есть – гражданской войны и дальнейшей дестабилизации Ирана.

Одна из причин войны – иранцы неправильно оценили ситуацию. В частности, из-за советов со стороны РФ. Они подумали, что если у русских получается обманывать американцев, значит, и у них получится.

Плюс, создавалось впечатление, что у Трампа заинтересованы не в войне, а только в деньгах: переговорщик Стив Уиткофф много разговаривал о потенциальном участии компаний США в иранских нефтяных проектах.

Но когда Трамп понял, что никаких денег от Ирана не будет, и что это все просто затягивание времени, он принял решение об атаке на ядерные объекты Ирана.

Есть вероятность, что Ираном будет нанесен ответный удар, который не повредит США, но позволит всем сохранить лицо.

Также в Иране звучат призывы перекрыть Ормузский пролив, чтобы создать кризис на мировом энергетическом рынке. Однако это будет выстрел себе в колено – Иран сам потеряет экспорт и подставится под недовольство Китая.

Существует два принципиально противоположных сценария дальнейшего развития событий.

Первый – затягивание конфликта, при котором Иран раз в неделю, раз в две недели может отстрелять по несколько ракет.

При таком сценарии Иран будет надеяться, что США не пойдут на новые атаки.

Думаю, сейчас именно такой план является главной стратегией Ирана.

Второй – выход на переговорный трек. Однако очевидно, теперь позиция США станет еще более жесткой.

Для Ирана это будет капитуляция. И мне кажется, что насколько сейчас кажется невероятным свержение режима, настолько шансы на массовые протесты после такого соглашения растут.

Сейчас для нас эта война – сплошные минусы.

Мы уже не получили часть оружия, которое поехало на Ближний Восток. Еще в большем дефиците теперь будут ракеты к Patriot.

Рост цены на нефть тоже играет в пользу России, а не нам.

А в придачу – теперь Россия будет пытаться продавать для Трампа Украину как Иран. Не как плохую, а как слабую сторону.

Однако в новом мире плох тот, кто слаб. И применение силы к нему является легитимным.

Однако интересное наблюдение – активнее всего против американского участия в войне выступает наиболее пророссийская часть окружения Трампа. А соответственно, для нас могут быть и плюсы от этой ситуации, не только минусы.

Кроме того, Россия теряет образ сильной державы на Ближнем Востоке.

Больше – в материале Трамп вступает в "ядерную" войну: ответы на главные вопросы об атаке США на Иран.