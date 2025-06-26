Как "трибунал для Путина" объединил Европу и что нужно сделать, чтобы он заработал

Вчера вечером президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.

После подписания соглашения президент отправился на встречу с депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Полный зал ПАСЕ (действительно, в давно не виденном для этого органа количестве) до ночи ждал украинского лидера, который задержался на саммите НАТО в Гааге. Причем ждали его просто для того, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.

О деталях соглашения о "трибунале для Путина" и о том, как в ПАСЕ встречали украинского лидера, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Трибунал от Гааги до Страсбурга: объясняем последствия соглашения, которое подписал Зеленский. Далее – краткое изложение соглашения.

В последнее время нередко приходится слышать о "усталости от Украины", о том, что интерес к нашей войне и поддержка нашего государства спадают. Это мнение, наверное, имеет основания. Однако чтобы понять, что не все так плохо, как может показаться по заголовкам в СМИ, достаточно было посмотреть на то, что происходило на этой неделе в Страсбурге.

В зале ПАСЕ крайне редко бывает столько депутатов, как собралось в среду, чтобы продемонстрировать уважение к президенту Украины. Даже в 11 вечера по местному времени, когда украинский гость завершал выступление, пленарный зал был полон.

Все без исключения выступления были комплиментарными, проукраинскими. А после завершения общения весь зал аплодировал Зеленскому стоя.

И хотя лично к Зеленскому относились максимально комплиментарно, совершенно очевидно, что эти знаки уважения адресованы не только и не столько Зеленскому, как Украине в целом. Да и поводом для его, по сути, ночного визита в Страсбург было событие, которое будет иметь последствия для всего государства.

Генсек Совета Европы Ален Берсе и президент Владимир Зеленский подписали соглашение о создании трибунала и согласовали устав трибунала. После того как Верховная Рада ратифицирует эти документы – спецтрибунал будет окончательно создан.

Для Совета Европы этот шаг также знаковый, поворотный, потому что придает организации значимость и вес.

В ПАСЕ поддержка трибунала практически единодушна. Все только говорили, что сейчас стоит задача запустить трибунал как можно быстрее и привлечь к нему как можно больше стран.

А еще в кулуарах, а кое-где и в зале депутаты признавали: относиться серьезнее к этой задаче их заставили действия Дональда Трампа.

"Сегодня, когда наш американский союзник отворачивается от нас и пытается легитимизировать аннексии, полученные силой, нам чрезвычайно важно действовать вместе, решительно, сильно", – пояснил бельгийский депутат Кристоф Лакруа.

В целом вопрос единства Европы был ключевым элементом в выступлениях.

Впрочем, даже юридическое создание и начало работы спецтрибунала как международной организации еще не будет означать, что этот суд сразу сможет выносить приговоры, а тем более – исполнять их.

"Это только начало долгого пути", – заявил Ян Борг, глава МИД Мальты и действующий председатель Совета Европы.

Далее Совет Европы обратится к своим членам, а также ко всем странам мира с призывом подписать "расширенное частичное соглашение", в котором они признают юрисдикцию трибунала в отношении преступления российской агрессии.

Это соглашение, скорее всего, потребует ратификации в парламентах стран, которые его подписали, что дополнительно затягивает процесс. И только когда соберется определенное количество ратификаций – трибунал сможет полноценно начать подготовку к своей работе, то есть начать подписывать соглашения со странами, набирать судей и прокуроров и т.д.

А кроме формального запуска важно собрать настолько широкую поддержку, чтобы трибунал имел максимальную международную легитимность, а также не испытывал финансовых проблем.

Впрочем, главное – то, что политическая воля к созданию спецтрибунала действительно есть.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Трибунал от Гааги до Страсбурга: объясняем последствия соглашения, которое подписал Зеленский.