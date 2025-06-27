Почему власти Армении пошли на острый конфликт с церковью и при чем здесь РФ

25 июня в Армении произошли очень громкие задержания. Власти заявили о раскрытии сети, готовившей "силовой захват власти".

О том, действительно ли есть основания говорить о раскрытии готовящегося Россией госпереворота, или это политическая борьба, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Церковно-российский переворот: что стоит за громкими политическими арестами в Армении. Далее – краткое ее изложение.

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что правоохранители предотвратили масштабный и зловещий план "преступного олигархического духовенства" по дестабилизации Республики Армения и захвата власти.

Вскоре в издании Civic обнародовали план госпереворота.

Согласно этому плану, мятеж готовило оппозиционное движение "Священная борьба", которое до сих пор боролось с властью разрешенными способами, прежде всего – организуя масштабные протестные митинги.

Датой переворота планировалось сделать 21 сентября – День независимости Армении.

В плане есть пункт о возможности организации "сбора всех ключевых акторов в одной нейтральной стране с участием представителей российской стороны".

Заявлено о задержании 14 человек, в том числе архиепископа Баграта Галстаняна, бывшего главы Тавусской епархии ААЦ. И наверное, одного из самых мощных оппонентов Пашиняна.

О планах силового свержения правительства движение "Священная борьба" заявляло вполне публично. Так почему же у властей Армении только сейчас "дошли руки" заняться ими?

Одно из возможных объяснений – в правительстве не были уверены в лояльности силовых структур.

За неделю до этих задержаний, 18 июня, в Армении задержали российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, который контролирует оператора национальной энергетической сети. А кроме того – имеет свои политические амбиции.

По мнению следствия, контроль за работой электрических сетей Армении давал Карапетяну возможность дестабилизировать ситуацию в стране. В правительстве оперативно заявили о введении временного управления этой компанией, а 26 июня премьер Пашинян заявил, что правительство приняло решение о ее национализации.

Армянский политолог Микаэль Золян обращает внимание, что в один день с арестом Самвела Карапетяна в правительстве уволили главу Службы национальной безопасности Армена Абазяна – якобы из-за отказа арестовывать российского олигарха.

"Не исключено, что этот шаг стал переломным – теперь Пашинян уверен в лояльности силовиков и может действовать гораздо решительнее", – считает политолог.

За последние месяцы отношения премьер-министра Армении и Армянской апостольской церкви (ААЦ) переросли в настоящую войну. Сейчас руководство церкви является наиболее мощным критиком действующего правительства и лично Пашиняна, а призывы к смене власти звучат из проповедей.

Связаны ли эти события с парламентскими выборами, которые должны пройти примерно через год?

С одной стороны, к этим выборам партия власти подходит с достаточно низкими рейтингами, но рейтинг оппозиционных сил еще ниже.

Политолог Микаэль Золян обращает внимание, что связь нынешних задержанных с РФ можно считать доказанной с высокой уверенностью. Он предполагает, что обострение может иметь не внутриармянские причины, а является составляющей противодействия наступлению Москвы.

Победа Дональда Трампа и разговоры о скором завершении войны в Украине, которые могли бы высвободить силы РФ, заставили страны Южного Кавказа нервничать и делать реверансы в сторону России. Поэтому и неудивительно, что Пашинян даже летал в Москву на парад 9 мая.

Однако в случае, когда провал мирного плана Трампа становится более очевидным, ситуация снова меняется.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Церковно-российский переворот: что стоит за громкими политическими арестами в Армении.