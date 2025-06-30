Какие шансы сменить власть в Польше и на что рассчитывают в "ПиС"

Победа Кароля Навроцкого на выборах президента Польши дает надежду партии "Право и справедливость" ("ПиС"), которая стоит за победителем, снова вернуть себе рычаги правления.

В этой политсиле уже говорят о досрочных парламентских выборах, трактуя результат выборов президентских как красную карточку для нынешней коалиции и лично для премьер-министра Дональда Туска.

Поэтому пока президент Анджей Дуда, каденция которого подходит к концу, прощался с Киевом и получал орден Свободы, в самой Польше партия "ПиС" на своем съезде готовила новый поход за власть.

Об этом плане и первых трещинах в нем читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Стратегия реванша: как "ПиС" планирует вернуть себе власть в Польше. Далее – краткое ее изложение.

Результаты парламентских выборов 2023 года стали для правящей тогда партии "Право и справедливость" ударом такой силы, после которого можно уже не подняться.

Впрочем, это поражение двухлетней давности не сломало амбиций лидера политсилы Ярослава Качиньского и его окружения. А наоборот – сегодня все очевиднее, что "ПиС" планирует масштабный политический реванш.

По словам экс-премьера Лешека Миллера, лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский четко очертил, что их политсила должна выиграть парламентские выборы.

Миллер объясняет, что в "ПиС" рассчитывают использовать президентство Кароля Навроцкого для победы на парламентских выборах.

При существующих политических реалиях, "Право и справедливость", вероятно, рассчитывает на "двуглавость" во власти – параллельный центр силы в виде Президентского дворца, который будет блокировать те или иные инициативы правительства Туска и формировать собственную консервативную и националистическую повестку дня.

Слабое место плана реванша заключается в том, до какой степени Кароль Навроцкий будет послушным к пожеланиям "ПиС".

Эту проблему у Ярослава Качиньского пытаются решить, максимально заполнив вакансии президентской канцелярии своими людьми.

Но уже в первые дни после выборов между окружением Навроцкого и руководством партии "Право и справедливость" возникли напряженные разговоры относительно состава президентской канцелярии.

Так, в "ПиС" надеялись согласовать ключевые кадровые решения, однако Навроцкий намекнул на желание самостоятельно формировать свою команду.

Во время избирательной кампании Навроцкий позиционировал себя как независимого кандидата, с дистанцированием от партийных договоренностей.

По данным СМИ, спор возник вокруг Пшемыслава Чарнека – бывшего министра образования и науки, известного своими критическими взглядами в отношении Украины.

Сможет ли Ярослав Качиньский навязать Навроцкому свою кандидатуру на ключевую должность главы президентской канцелярии?

Как бы там ни было, эти первые кадровые трения – лишь начало испытания на прочность альянса Навроцкого с "ПиС". Альянса, который осложняется тем, что новоизбранный президент имеет выбор и может опереться на идеологически более близкую к нему "Конфедерацию".

Еще одна проблема (прежде всего для Киева, но не только) заключается в том, что значительная часть голосов Кароля Навроцкого пришла от сторонников Славомира Менцена и Гжегожа Брауна. Именно их избиратели склонили чашу весов в его пользу во втором туре.

Этот электорат ожидает жесткой антииммиграционной риторики, защиты "традиционных ценностей" и исторического реваншизма. Игнорировать их настроения новоизбранный президент не сможет.

Поэтому нынешняя победа "Права и справедливости" имеет все шансы стать пирровой.

Победа на президентских выборах кандидата с гораздо более радикальными взглядами, чем у "ПиС", может стать для них гораздо большей проблемой, чем победа проправительственного кандидата.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Стратегия реванша: как "ПиС" планирует вернуть себе власть в Польше.