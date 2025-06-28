Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи

Президент Польщі Анджей Дуда, який у суботу перебуває з візитом у Києві, був нагороджений орденом Свободи.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

В указі йдеться, що Дуда був нагороджений "за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності".

Зранку 28 червня стало відомо про приїзд Анджея Дуди до Києва.

В канцелярії польського президента назвали візит Дуди до України "прощальним". В його ході він зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Нещодавно Дуда провів зустріч зі своїм наступником Каролем Навроцьким, однією з тем якої стало питання членства України в НАТО.

Чинний польський президент висловив сподівання, що Навроцький, який робив антиукраїнські заяви, після вступу на посаду матиме погляд на Україну з іншої перспективи.