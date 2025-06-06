ЕС выделил 30 млн евро на восстановление системы водоснабжения Кривого Рога

Европейский Союз объявил о выделении 30 млн евро на поддержку восстановления системы водоснабжения в Кривом Роге, которая пострадала после уничтожения Россией Каховской дамбы в 2023 году.

Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

Проект, который будет реализовывать Международная организация по миграции (МОМ), символично объявлен во вторую годовщину подрыва Россией Каховской дамбы.

"Атаки России серьезно повредили водную инфраструктуру Украины, оставив целые города под угрозой. Благодаря этому проекту ЕС помогает восстановить жизненно важные услуги и уменьшить уязвимость общин, таких как Кривой Рог", – заявил Жослен Корне, руководитель отдела по вопросам восстановления, энергетики, инфраструктуры и окружающей среды представительства ЕС в Украине.

До катастрофы Кривой Рог получал воду из Каховского водохранилища. После его потери город зависит от деградированных и недостаточных альтернативных источников.

Как отмечается в заявлении, новый проект, профинансированный ЕС и реализованный МОМ, призван улучшить качество воды, уменьшить энергопотребление и потери воды в городских трубопроводах.

В партнерстве с КП "Кривбассводоканал" и местными властями МОМ обновит насосные станции, заменит трубопроводы и повысит эффективность водоочистных сооружений. В течение следующих двух лет проект охватит до 700 тысяч жителей Кривого Рога, включая примерно 80 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Каховская дамба, оккупированная Россией в начале полномасштабного вторжения, была разрушена утром 6 июня 2023 года. Это привело к десяткам погибших и масштабным разрушениям: было затоплено 620 квадратных километров территории в четырех областях – Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской.

Оценка последствий катастрофы 2023 года, подготовленная ООН и правительством Украины при участии Всемирного банка и ЕС, оценила ущерб в 14 млрд долларов США.

После того как Россия взорвала Каховскую ГЭС, ЕС применил Механизм гражданской защиты для оказания помощи Украине. Первые взносы сделали Германия, Австрия и Литва.

Германия предложила 5 тысяч фильтров для воды и 56 генераторов, Австрия – 20 цистерн для воды и 10 буровых насосов. Кроме того, Литва и Германия также предложили палатки, кровати и одеяла.