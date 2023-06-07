Литва отправит помощь Украине в связи с разрушением Каховской ГЭС

Литва объявила о намерениях отправить гуманитарную помощь Украине из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Мы понимаем, что это очень сложная ситуация, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь нашим друзьям и братьям в Украине", – сказала она.

Литва намерена передать Украине 30 палаток, 240 раскладных кроватей и 50 тысяч евро финансовой помощи.

Также страна готовится к возможному увеличению количества беженцев из Украины.

Напомним, утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент США Джо Байден ранее выразил твердую готовность оказать необходимую помощь Украине после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.