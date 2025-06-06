На какой результат может рассчитывать Украина на саммите НАТО и как его достичь

Подготовка саммита НАТО в Гааге – на финишной прямой.

Хотя мы и не участвуем в переговорах о решении саммита, но украинская позиция имеет вес в переговорах между союзниками.

Впрочем, действия Киева в это время могут как помочь, так и навредить. В том числе из-за того, что в поисках лучших формулировок можно разрушить те договоренности, которые есть.

Об ошибках, которые не стоит допускать, и окне возможностей, которым Киев еще может воспользоваться, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Брюсселя) Рецепт успеха на саммите НАТО. Что может сделать Украина до встречи лидеров Альянса. Далее – краткое ее изложение.

Один из вызовов, с которым столкнулась не только Украина, но и другие государства-партнеры – это программа саммита, подстроенная под Дональда Трампа и его особенности.

В конце концов, осознав вызовы от действующей администрации США, согласовали, что саммит продлится только один полный день и вечер перед ним.

В Гааге не будет не только Совета Украина-НАТО, но и аналогичных заседаний, например, с японским или южнокорейским премьерами, которые планируют прилететь сюда с другой стороны земного шара.

Единственное событие саммита, куда пригласили президента Украины Владимира Зеленского и других представителей государств-партнеров – это официальный ужин вечером 24 июня, который откроет программу саммита.

Поэтому сейчас перед Офисом президента и Министерством иностранных дел встал вызов – придумать, что делать президенту 25 июня, когда лидеры НАТО будут на заседании с участием Трампа. Лететь домой – не вариант, потому что на следующий день Зеленскому, скорее всего, надо будет направляться в Брюссель на саммит ЕС.

"ЕвроПравда" предлагает предложить NATO Public Forum, который традиционно проходит одновременно с саммитом лидеров, отдельную панель с участием украинского президента.

Это будет иметь несколько побочных положительных последствий: превратит Украину в основную тему обсуждения форума; сделает Зеленского его хедлайнером; заставит медиа обсуждать те тезисы, которые он представит. Как следствие, это передаст политикам, участниками саммита те сигналы, которые они бы услышали в случае, если бы официальная программа саммита содержала "украинскую" встречу лидеров.

Это будет полезным и потому, что экспертное, в том числе безопасностное сообщество слишком часто стремится к компромиссам, склонно к realpolitik, и поэтому немало его представителей не отвергают российские аргументы.

Еще один вызов для Украины: то, что решение саммита, каким бы оно ни было, наверняка не будет отвечать амбициям Киева.

Сейчас в Альянсе остается в силе решение Вашингтонского саммита, сформулированное очень удачно для Украины – о том, что путь нашего государства к членству является "необратимым".

Источники "ЕП" в штаб-квартире НАТО говорят, что Киев и сейчас посылает в Брюссель сигналы о повторении или улучшении вашингтонской формулы.

Но такая политика будет ошибкой, способной навредить Украине. Если партнеры согласятся на упоминание перспективы членства Украины в НАТО, то получим значительно менее амбициозную формулировку, и она заменит вашингтонскую формулу и аннулирует ее.

Зато есть другие элементы решения, которые Украине стоит требовать.

Декларация саммита должна упомянуть о России, ведь ее агрессивностью в НАТО объясняют необходимость увеличения расходов на оборону. Так вот формулировка о роли России, о ее статусе агрессора и о незаконности ее действий должна быть жесткой.

Если Альянс договорился об увеличении оборонных расходов и планирует это письменно задекларировать – то в этой формуле должно найтись место упоминанию о помощи ВСУ (в блоке hard security) и нашему государству (блок security-related expenses). Общая готовность к этим упоминаниям в Брюсселе есть.

И если эти элементы удастся реализовать, избежав ошибок, то саммит превратится из "вероятно, пустого" в очень успешный для Украины.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Брюсселя) Рецепт успеха на саммите НАТО. Что может сделать Украина до встречи лидеров Альянса.