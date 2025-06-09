Совет ЕС обсудит продление временной защиты украинцев до весны 2027 года

Совет Европейского Союза 13 июня рассчитывает достичь политической договоренности о продлении статуса временной защиты для граждан Украины до марта 2027 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в анонсе повестки дня заседания Совета ЕС по юстиции и внутренним делам 13 июня.

Совет ЕС обсудит продление временной защиты в ЕС для граждан Украины в связи с войной до марта 2027 года и рассчитывает достичь политической договоренности по этому вопросу.

Окончательное принятие решения по этому поводу ожидается в ближайшие недели.

Кроме того, министры обсудят варианты перехода от статуса временной защиты к другому.

Напомним, недавно в Еврокомиссии поделились, что готовят продление временной защиты для украинцев до марта 2027 года и одновременно дадут странам-членам рекомендации по дальнейшим мерам, которые будут включать возможность получения нового статуса для тех, кто имеет на территории ЕС работу или учебу.

Напомним, что Совет ЕС уже продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.