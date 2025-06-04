В ЕС рассказали, продлят ли временную защиту для украинцев, и что будет дальше

Европейский Союз продлит действие Директивы о временной защите для украинцев до 4 марта 2027 года и предложит государствам-членам рекомендации по поводу дальнейших мер, которые будут включать возможность получения нового статуса для тех, кто имеет на территории ЕС работу или учебу, а также беспрепятственное возвращение в Украину для всех желающих.

Об этом во время общения с журналистами в Брюсселе 4 июня сообщили еврокомиссар по миграции Магнус Брюннер и вице-премьер – министр национального единства Украины Алексей Чернышов, передает корреспондент "Европейской правды".

Временная защита для украинцев в ЕС будет продлена до 4 марта 2027 года, после этого ее действие завершится, но Еврокомиссия предложит рекомендации государствам-членам относительно дальнейших скоординированных действий, сообщили Брюннер и Чернышов.

"Поскольку Россия продолжает свои незаконные нападения, а ситуация в Украине остается нестабильной, Комиссия предлагает продлить временную защиту для лиц, которые бегут от российской агрессии против Украины, еще на один год – до 4 марта 2027 года", – сообщили "Европейской правде" в Еврокомиссии.

"Чтобы предложить более стабильную и длительную перспективу, Комиссия также предлагает государствам-членам подготовиться к скоординированному переходу от временной защиты путем принятия соответствующих рекомендаций Совета ЕС. Предложенные меры направлены на удовлетворение потребностей лиц, проживающих в ЕС, а также потребностей Украины в восстановлении страны, в том числе путем поддержки безопасного, добровольного и достойного возвращения и реинтеграции", – добавили европейские чиновники.

Следующий шаг в утверждении указанного решения Еврокомиссии – Совет ЕС должен официально принять предложение о продлении временной защиты на год и предложение о принятии Рекомендаций Совета ЕС.

Рекомендации, которые подготовили в Еврокомиссии для Совета ЕС, включает следующее:

Содействие и облегчение перехода украинцев к другим правовым статусам: те, кто интегрировался в принимающие общества, выучил язык, нашел работу или получил образование, должны иметь возможность перейти к национальному или европейскому правовому статусу, который лучше отражает их новую ситуацию. Это может быть вид на жительство на основании работы, образования, научных исследований или национальный статус долгосрочного резидента. Создание программ добровольного возвращения, в тесной координации с украинскими властями, чтобы обеспечить постепенное возвращение украинцев домой после окончания срока действия временной защиты. Разрешение на ознакомительные визиты в Украину для тех, кто рассматривает возможность возвращения домой, чтобы принять обоснованное решение. Начало работы Центров единства в государствах-членах ЕС – как для помощи интеграции украинцев в принимающих государствах, так и для возвращения в Украину. Центры могут быть профинансированы за счет средств Комиссии в рамках Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF). Для поддержки государств-членов Комиссия также назначит Специального посланника по делам украинцев в ЕС. Координация и обмен информацией между государствами-членами и Украиной через Платформу солидарности и Платформу регистрации лиц, нуждающихся во временной защите.

"Европейская правда" уже сообщала о том, что временную защиту украинцев в ЕС продлят еще на год – со слов посла Украины в ЕС Всеволода Ченцова.

Напомним, что Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.

По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в Евросоюзе имели чуть более 4,26 миллиона человек, которые не являются гражданами ЕС и бежали из Украины вследствие полномасштабной российской агрессии.

Ранее сообщалось, что ЕС размышляет о возможности предоставления украинцам других статусов для продления их пребывания на территории Евросоюза.