В ЕС рассказали, продлят ли временную защиту для украинцев, и что будет дальше
Европейский Союз продлит действие Директивы о временной защите для украинцев до 4 марта 2027 года и предложит государствам-членам рекомендации по поводу дальнейших мер, которые будут включать возможность получения нового статуса для тех, кто имеет на территории ЕС работу или учебу, а также беспрепятственное возвращение в Украину для всех желающих.
Об этом во время общения с журналистами в Брюсселе 4 июня сообщили еврокомиссар по миграции Магнус Брюннер и вице-премьер – министр национального единства Украины Алексей Чернышов, передает корреспондент "Европейской правды".
Временная защита для украинцев в ЕС будет продлена до 4 марта 2027 года, после этого ее действие завершится, но Еврокомиссия предложит рекомендации государствам-членам относительно дальнейших скоординированных действий, сообщили Брюннер и Чернышов.
"Поскольку Россия продолжает свои незаконные нападения, а ситуация в Украине остается нестабильной, Комиссия предлагает продлить временную защиту для лиц, которые бегут от российской агрессии против Украины, еще на один год – до 4 марта 2027 года", – сообщили "Европейской правде" в Еврокомиссии.
"Чтобы предложить более стабильную и длительную перспективу, Комиссия также предлагает государствам-членам подготовиться к скоординированному переходу от временной защиты путем принятия соответствующих рекомендаций Совета ЕС. Предложенные меры направлены на удовлетворение потребностей лиц, проживающих в ЕС, а также потребностей Украины в восстановлении страны, в том числе путем поддержки безопасного, добровольного и достойного возвращения и реинтеграции", – добавили европейские чиновники.
Следующий шаг в утверждении указанного решения Еврокомиссии – Совет ЕС должен официально принять предложение о продлении временной защиты на год и предложение о принятии Рекомендаций Совета ЕС.
Рекомендации, которые подготовили в Еврокомиссии для Совета ЕС, включает следующее:
- Содействие и облегчение перехода украинцев к другим правовым статусам: те, кто интегрировался в принимающие общества, выучил язык, нашел работу или получил образование, должны иметь возможность перейти к национальному или европейскому правовому статусу, который лучше отражает их новую ситуацию. Это может быть вид на жительство на основании работы, образования, научных исследований или национальный статус долгосрочного резидента.
- Создание программ добровольного возвращения, в тесной координации с украинскими властями, чтобы обеспечить постепенное возвращение украинцев домой после окончания срока действия временной защиты. Разрешение на ознакомительные визиты в Украину для тех, кто рассматривает возможность возвращения домой, чтобы принять обоснованное решение.
- Начало работы Центров единства в государствах-членах ЕС – как для помощи интеграции украинцев в принимающих государствах, так и для возвращения в Украину. Центры могут быть профинансированы за счет средств Комиссии в рамках Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF). Для поддержки государств-членов Комиссия также назначит Специального посланника по делам украинцев в ЕС.
- Координация и обмен информацией между государствами-членами и Украиной через Платформу солидарности и Платформу регистрации лиц, нуждающихся во временной защите.
"Европейская правда" уже сообщала о том, что временную защиту украинцев в ЕС продлят еще на год – со слов посла Украины в ЕС Всеволода Ченцова.
Напомним, что Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.
По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в Евросоюзе имели чуть более 4,26 миллиона человек, которые не являются гражданами ЕС и бежали из Украины вследствие полномасштабной российской агрессии.
Ранее сообщалось, что ЕС размышляет о возможности предоставления украинцам других статусов для продления их пребывания на территории Евросоюза.