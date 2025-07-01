Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о Спецтрибунале по преступлению агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом он проинформировал у себя в Telegram, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил необходимость как можно скорее ратифицировать соглашение, чтобы "начать процесс реального создания трибунала".

"Поручил также как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины необходимые законодательные изменения, чтобы с нашей стороны все было обеспечено на сто процентов ради полной реализации соглашения о создании трибунала", – отметил он.

Президент призвал депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно.

Он также ожидает быстрого представления командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса "соответствующего графика работы с партнерами для имплементации соглашения о создании трибунала и фактического запуска института".

"Уже в этом году в России должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и что реально начался международный юридический процесс для привлечения России к ответственности", – подчеркнул Зеленский.

25 июня соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге во время первого визита Зеленского в эту организацию.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".