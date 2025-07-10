Почему теперь речь идет не только о "недостатке прогресса" реформ и что должен делать ЕС

Темп реформ, который Украина набрала в начале полномасштабного вторжения, в 2022-м, радикально снизился. Более того, в ряде важных секторов есть основания говорить о признаках разворота.

Об этом знают и в Брюсселе. Впрочем, на уровне руководства ЕС действует жесткое табу на публичную критику Украины во времена полномасштабной войны. А это в свою очередь подталкивает Киев к шагам, которые еще больше подрывают европейский путь.

О том, есть ли выход из этого "заколдованного круга" и что в целом происходит с ключевыми реформами – в частности, в вопросе правосудия, редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко рассказал исполнительный директор фонда DEJURE Михаил Жернаков.

Полная версия разговора – в видео на нашем ютюб-канале, а его текстовое изложение от первого лица читайте в материале "Должен сказать откровенно: начался откат реформ". Что будет с европейскими изменениями в Украине. Далее – главные тезисы эксперта.

Если в Украине не будет нормального Бюро экономической безопасности (БЭБ) – то, как следствие, у нас не будет и восстановления.

Потому что не может быть восстановления экономики страны без верховенства права. Это не только мое мнение: из года в год потенциальные иностранные инвесторы называют состояние верховенства права в Украине препятствием номер один для инвестиций. А то, что произошло, полностью противоречит их ожиданиям.

"Европейская правда" напоминает, что победителем конкурса на должность руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский, которого поддержали международные эксперты, но так почему-то и не назначило правительство.

Время для этого показательного срыва по БЭБ невозможно было подобрать худшее. Это сделали за три дня до URC, конференции о восстановлении в Риме – а это ключевое международное событие, где Украина просит деньги у партнеров!

При этом Киев знает, что от завершения конкурса по БЭБ зависит 5 миллиардов долларов, которые должен получить бюджет (от МВФ и от ЕС).

Это не единственная проблема. По другим направлениям тоже – беда.

С отборами кандидатов в органы системы правосудия в последние месяцы ситуация очень сложная и очень плохая.

И сейчас под вопросом не новые изменения, а сохранение уже достигнутого.

Должен сказать откровенно: начался откат реформ.

Причем сразу по трем пунктам из семи. Помните "семь пунктов" – список реформ, за выполнение которых Украина получила "авансом" статус кандидата в члены ЕС и которые стали предпосылками для открытия переговоров.

Первым пунктом в этом списке была новая процедура отбора судей Конституционного суда с участием международных экспертов. Второй пункт содержал сразу два условия: это перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП).

Итак, сейчас по всем трем органам сейчас происходит или откат, или прямые атаки и попытки разрушить достигнутое.

Европейский Союз прекрасно осведомлен о ситуации.

Кроме того, Брюссель настаивает, что нужна реформа Верховного суда, и там должны быть международные эксперты.

Еще одно измерение проблем, о котором знает Брюссель – это то, что у международных экспертов в ряде органов закончились полномочия. Их участие в комиссиях по отбору рассматривалось как временная мера, но перезагрузить судебную систему так и не удалось.

И если сейчас не продлить время работы международников – то вместо них новых членов реформированных органов в дальнейшем будет назначать нереформированный Совет судей, или Совет адвокатов.

И хотя Евросоюз не может открыто критиковать Украину (чтобы этим не воспользовались враги), то должен адекватно оценивать происходящее и не позволять Украине "откаты".

Подробнее – в материале "Должен сказать откровенно: начался откат реформ". Что будет с европейскими изменениями в Украине.