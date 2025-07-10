Британия и Украина заключают соглашение о поставках тысяч ракет ПВО
Великобритания и Украина заключают историческое соглашение о поставках ракет к системам ПВО от компании Thales.
Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает "Европейская правда".
В заявлении указано, что соглашение будет способствовать росту британской экономики и созданию новых рабочих мест, а также позволит Украине продолжить борьбу против российской агрессии.
Соглашение будет подписано на нынешней Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в итальянском Риме.
Это позволит поставить более 5 тысяч ракет противовоздушной обороны от британской компании Thales.
Великобритания также подтверждает предоставление Украине двусторонней помощи на сумму до 283 миллионов фунтов стерлингов в течение следующего года.
"Это заявление подчеркивает нашу неизменную поддержку Украины – усиление ее противовоздушной обороны против разрушительных атак беспилотников и ракет, а также поддержку важной работы по восстановлению страны и предоставление народу надежды, в которой он так нуждается", – приводит пресс-служба правительства слова британского вице-премьера Анджелы Рейнер.
Великобритания выделит до 10,5 млн фунтов стерлингов на Программу реформы государственного управления и до 1 млн фунтов стерлингов на поддержку Офиса зеленого перехода Украины в финансовом году 2025-2026.
Также премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что ее государство расширит поддержку Украины в различных сферах – от энергетики до транспорта, а также в сфере обороны.
А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о продолжении поддержки Украины и о предоставлении следующих траншей помощи.