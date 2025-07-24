Мерц и Макрон планируют "интенсивно поговорить" с Зеленским о борьбе с коррупцией

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон хотят обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским меры по борьбе с коррупцией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в Берлине в среду представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, его цитирует издание Bild.

Представитель выступил после трехчасовой встречи двух лидеров, прошедшей в Германии в среду.

"Президент Макрон и канцлер Германии договорились, что будут интенсивно вести переговоры с президентом Украины по борьбе с коррупцией", – сказал Штефан Корнелиус.

По его словам, лидеры двух государств подчеркнули, что в Украине сейчас – важный поворотный момент на пути в Европейский Союз.

Мерц и Макрон также долго обсуждали военную ситуацию в Украине и дальнейшую военную помощь Киеву, добавил Корнелиус, не приводя подробностей.

Президент Владимир Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.

Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.

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