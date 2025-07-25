Транш Ukraine Facility задерживают и урежут, потому что Киев не провел обещанные реформы

Очередной, четвертый в 2025 году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility, который украинская власть запросила еще в июне, будет предоставлен Украине в меньшем объеме, чем планировалось, поскольку Украина не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье.

Следующий транш выплат Ukraine Facility будет меньше, чем планировалось, потому что Украина не выполнила необходимые для этого реформы.

"Четвертый транш является крупнейшим как по объему средств, так и по количеству необходимых реформ. В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 млрд евро", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Он добавил, что Украина подала запрос на частичную выплату этого транша 6 июня 2025 года.

"В своем запросе Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ, тогда как выполнение трех других пока продолжается", – пояснил чиновник.

"Комиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility для Украины", – сказал Гийом Мерсье.

По информации представителя Еврокомиссии, из трех невыполненных реформ "одна касается децентрализации, другая – закона о реформе АРМА, а третья – отбора судей в Высший антикоррупционный суд".

Как сообщала "Европейская правда", у Украины есть до 12 месяцев, чтобы принять все необходимые законы для получения полного финансирования по программе Ukraine Facility, которая предусматривает 50 евро млрд помощи до 2027 года.

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