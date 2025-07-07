С какими вызовами столкнется Украина при организации выборов за рубежом

Одним из самых сложных вызовов в организации послевоенных выборов, когда бы они ни состоялись, станет голосование за рубежом.

Уже сейчас понятно, что, скорее всего, необходимо открывать сотни или даже тысячи дополнительных участков, где избиратели смогут проголосовать физически с помощью бумажного бюллетеня.

Показательным для нас должен стать пример государств-соседей, которые имеют опыт открытия значительного количества участков за рубежом.

О том, что необходимо учесть Украине, чтобы организовать за рубежом послевоенные выборы, читайте в статье аналитика Гражданской сети ОПОРА Андрея Савчука Выборы особой сложности: как обеспечить голосование украинцев за рубежом. Далее – краткое ее изложение.

В целом речь может идти об организации за рубежом голосования для более 6 млн избирателей – если ориентироваться на весь мир и цифры Министерства иностранных дел, или же для 3-3,5 млн украинцев – если говорить только о ЕС и лицах, имеющих статус временной защиты.

На сегодня за рубежом предусмотрено открытие только 104 избирательных участков.

Понятно, что для такого количества избирателей их не хватит ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения реальной возможности проголосовать.

Так, если руководствоваться только официальной статистикой Евростата, то есть брать для оценки довольно консервативную цифру в 3 млн избирателей и не учитывать географическую разветвленность избирательных участков, то только в ЕС нужно открывать около 800-850 крупных участков.

Еще один важный вопрос, который нужно выяснить, – активность избирателей (то есть так называемая явка). Ведь теоретически можно организовывать голосование из расчета на миллионы избирателей, а фактически на выборы могут прийти несколько сотен тысяч.

Явка избирателей за пределами Украины значительно меньше, чем внутри страны.

В абсолютных показателях самыми активными избиратели были во время так называемого третьего тура выборов президента в 2004 году.

И с годами за рубежом явка избирателей снижается гораздо более быстрыми темпами, чем внутри страны.

Среди причин, снижающих явку за рубежом, могут быть большое расстояние до избирательных участков, а также физическая невозможность проголосовать из-за очередей. Поэтому реальное количество желающих принять участие в выборах может быть значительно выше.

Если же государство действительно стремится обеспечить право голоса для украинцев, которые на законных основаниях находятся за рубежом, стоит рассмотреть опцию заблаговременной активной регистрации избирателей.

Так, граждане Украины, проживающие за границей и желающие принять участие в голосовании (независимо от пребывания на консульском учете), должны проактивно заявить о своем намерении и зарегистрироваться для включения в список избирателей на конкретном зарубежном участке.

Тогда государство могло бы планировать свои усилия по открытию участков, разработке логистики и рекрутингу необходимого количества членов избирательных комиссий.

Еще одной опцией, которая могла бы помочь с высоким наплывом избирателей за рубежом, является недельное голосование. Например, избиратели могли бы отдавать свои голоса в течение всей недели, предшествующей воскресенью голосования.

Впрочем, такой вариант имеет ряд недостатков: дополнительная охрана избирательной документации, соблюдение "дня тишины", разработка принципиально новых механизмов голосования.

Кроме того, даже многодневное голосование не решит одной из самых сложных задач – доезда на участок. Избирателям, которые не имеют личного транспорта или финансовой возможности доехать до избирательного участка за сотни километров, будет значительно сложнее проголосовать.

Подробнее – в материале Андрея Савчука Выборы особой сложности: как обеспечить голосование украинцев за рубежом.