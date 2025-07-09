Как Евросоюз может лишить Орбана инструмента шантажа по санкциям

Евросоюз продлил секторальные санкции, наложенные на Россию, еще на шесть месяцев, не дожидаясь, пока истечет крайний срок. Собрать единодушное согласие на это оказалось неожиданно просто, ведь была опасность, что Венгрия снова попытается подорвать меры давления на Россию.

Впрочем, это не сняло риска будущего снятия санкций, в том числе размораживания активов Центрального банка России, а лишь откладывало проблему на полгода. По процедуре, санкционный режим пересматривают каждые шесть месяцев, и для продления требуется единодушное согласие всех государств-членов.

А значит, вето со стороны одной страны – к примеру, Венгрии, способно разрушить санкционный режим и дать возможность России вывести в другие юрисдикции ее замороженные средства. Это грозит распространением войны на Запад.

О том, как ЕС может системно решить эту проблему, читайте в статье Елены Галушки и Андрея Михеева из Международного центра украинской победы Предохранитель для Орбана: как ЕС должен изменить санкции, введенные против России. Далее – краткое ее изложение.

Часто ошибочно говорят, что наложение санкций, связанных с российской агрессией – это исключительно политический жест солидарности с Украиной.

Санкционное решение Совета ЕС от 2022 года подтверждает, что Россия оказалась под санкциями из-за нарушения Устава ООН и из-за того, что ее действия представляют угрозу международной безопасности.

Таким образом, санкции должны быть не вопросом предпочтений правительства Венгрии и не вопросом выгоды для ЕС тех или иных мер. Решающий вопрос – прекратила ли Россия грубо нарушать международное право и есть ли основания для ослабления или снятия таких мер.

Вопрос, согласитесь, риторический: последние недели показывают, что масштабы российской агрессии только растут.

Но самое главное – то, что ЕС вообще может отказаться от необходимости продолжать санкции против РФ.

То есть сделать те ограничения, которые уже введены, бессрочными – до существенного изменения обстоятельств, пока цели санкций не будут полностью достигнуты.

Однако, вопреки собственным методическим рекомендациям, Совет ЕС ни разу не применял на практике механизм бессрочных санкций "до пересмотра" и до сих пор всегда выбирал фиксированный срок действия. К тому же обычно продолжительность санкций выбирается произвольно, без привязки к событиям.

Так почему санкции против России базируются на более слабой модели – с фиксированным сроком действия?

Причина, очевидно, сугубо политическая, ведь все необходимые юридические инструменты для изменения подхода и внедрения модели "санкции действуют до достижения установленных целей" уже прописаны в документах ЕС.

Впрочем, если ЕС не готов изменить свой общий подход, тогда, по крайней мере, срок пересмотра санкций должен быть существенно продлен. Но и этого не происходит.

К сожалению, для таких изменений нужно единогласное решение.

Предложения изменить нынешний шестимесячный период время от времени звучат. Пока без успеха – ни в прошлом, во времена агрессии на Востоке, ни сейчас эта идея не находит поддержки.

Впрочем, это не повод прекратить подчеркивать очевидное.

Европейские партнеры должны признать реальную опасность: чем дольше ЕС затягивает с усилением санкционного режима, тем длиннее будет становиться список стран-членов, готовых вести "дипломатию заложников" в вопросе санкций.

Подробнее – в материале Елены Галушки и Андрея Михеева Предохранитель для Орбана: как ЕС должен изменить санкции, введенные против России.