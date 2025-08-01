Советник Дуды об условиях и вызовах поддержки Польшей Украины в начале Великой войны

Якуб Кумох – действующий посол Польши в Китае, а в 2021-2023 годах – руководитель Бюро международной политики в Канцелярии президента Анджея Дуды.

Он был вовлечен в решение большинства вопросов, связанных с отношениями Киева и Варшавы, а также – в одобрение шагов по поддержке Украины в войне.

Завершение каденции Дуды подтолкнуло дипломата написать большую академическую статью "Роль Анджея Дуды и президентского центра в разработке и реализации польского ответа на российскую агрессию против Украины (2022-2023)".

Отдельные фрагменты статьи, которые имеют важное значение прежде всего для украинского читателя, – в материале Мы не рассматривали передачу оружия как "подарок" Украине: воспоминания советника Анджея Дуды. Далее – краткое его изложение.

С начала войны главные решения принимались во время "военных кабинетов" в БНБ (Бюро национальной безопасности) между Анджеем Дудой, Матеушем Моравецким и Ярославом Качиньским. Я не помню ни одного момента колебаний относительно принятых решений.

Утром 24 февраля 2022 года собрался первый "военный кабинет", во время которого за несколько десятков минут службам и ведомствам удалось взять под контроль информационный хаос. Тогда я отвечал за переговоры с канцелярией Зеленского, и украинцы повторили просьбу о хабе.

Во время совещания 25 февраля я получил зеленый свет, чтобы в проекте выступления президента включить фразу, что "Польша готова стать хабом для поставок оружия Украине".

Через несколько дней Соединенные Штаты обратились с вопросом, какое место Польша предлагает для возможного хаба, и по инициативе президента был указан аэропорт Ясьонка под Жешувом.

Я убежден, что мотивом этого решения было то, что там дислоцируется 82-я воздушно-десантная дивизия армии США, что, согласно логике холодной войны, является гарантией безопасности для города и аэропорта.

Убеждение США относительно хаба я считаю одним из крупнейших успехов польской внешней политики за последние годы.

Кроме того, поставки оружия Польшей были частью тактики принуждения Запада к аналогичным шагам.

Последний раз я наблюдал – и в определенной степени был соавтором – нарушение запрета на передачу Украине определенных видов оружия во Львове 12 января 2023 года во время встречи в формате Люблинского треугольника, где обсуждалась передача Украине танков Leopard.

Целью этой операции было не избавиться от польских танков Leopard, а лишь передать их небольшой партией, чтобы преодолеть запрет и сопротивление немецкого правительства.

Тогда президент Дуда взял на себя политический риск односторонней декларации, объявив во Львове, что "будет передана рота танков Leopard", добавив фразу, которую можно интерпретировать несколькими способами, что это произойдет "в рамках построения коалиции".

18 января канцлер Шольц объявил о своем намерении передать танки Leopard, представив это не как результат польского давления, а скорее как свою договоренность с президентом Байденом.

Вторым элементом было принятие беженцев.

Проблема возникла с украинской стороны, где местные службы продолжали скрупулезно соблюдать правила выезда из страны.

После консультаций Польша обратилась к Украине с просьбой приостановить проверки, что увеличило приток беженцев войны.

Третий элемент, который является собственным проектом президента Дуды, заключается в использовании военной ситуации и внезапного проукраинского поворота в большинстве западных обществ для ускорения интеграции Украины с евроатлантическими структурами, за что выступали все предыдущие польские правительства.

На встрече 26 февраля, на третий день войны, президентом Республики Польша было подготовлено заявление, в котором Польша требовала ускоренного пути к членству Украины в Европейском Союзе, включая немедленное предоставление статуса страны-кандидата.

Подробнее – в материале Мы не рассматривали передачу оружия как "подарок" Украине: воспоминания советника Анджея Дуды.