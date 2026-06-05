Почему коалиция в Литве порвала с ультраправыми и изменит ли курс обновленное правительство

Литва готовится к переформированию коалиции и назначению нового правительства.

Это стало возможным после долгожданного решения правящей Социал-демократической партии расторгнуть коалиционное соглашение с ультраправой партией "Зори Нимана".

О том, как может измениться политика Литвы, прежде всего – внешняя, после переформатирования коалиции, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Литва очищает власть: как из правительства выгнали украинофобов и чего теперь ждать Украине. Далее – краткое изложение статьи.

Впервые о необходимости переформатирования коалиции публично заявил президент Литвы Гитанас Науседа в начале апреля. До этого он воздерживался от подобных требований, хотя и резко критиковал очередные скандальные заявления или действия "Зори Немана".

Но даже тогда социал-демократы не спешили избавляться от токсичного партнера.

Литовский политолог Витаутас Бруверис говорит, что принципиальное решение о разрыве с ультраправыми могло быть принято еще месяц назад, однако до достижения согласия новых коалиционных партнеров об этом предпочитали не объявлять.

Вторая причина не спешить с разрывом с ультраправыми – одобрение Сеймом спорных изменений в управлении общественным вещателем. Для этого социал-демократам была нужна поддержка ультраправых – это также заставляло не торопиться с разрывом.

И, наконец, третья причина – переформатирование коалиции должно привести к изменениям в правительстве. А самое главное – к смене его главы.

А 10 июня истекает судебный запрет на занятие государственных должностей, наложенный год назад на председателя социал-демократической партии Миндаугаса Синкявичюса. Политик был наказан за нарушения, совершенные им на посту мэра города Йонава – его признали виновным в использовании служебного положения для личной выгоды.

Мягкое наказание объясняется незначительным размером бюджетных убытков – политик оплатил из муниципальных средств телефонные расходы своей жены, а также покупку двух телевизоров.

Как бы то ни было, прошлогоднее назначение Ругинене на пост премьер-министра объяснялось необходимостью найти временную замену до окончания срока наказания Синкявичюса.

Сам лидер социал-демократов пока не делал заявлений о намерении возглавить правительство. Однако у большинства литовских политических обозревателей сомнений нет – такое заявление последует сразу после истечения срока судебного запрета.

Но каким будет курс нового правительства Литвы?

С одной стороны, разрыв с ультраправыми должен сделать работу коалиции более последовательной. В частности, как признает спикер Сейма Юозас Олекас, из-за необходимости сотрудничества с "Зарей Нимана" социал-демократам пришлось пойти на идеологические уступки, тогда как новая коалиция будет более идеологически единой.

С другой стороны, один из ключевых вызовов, с которым столкнется новое правительство Литвы, заключается в необходимости принятия решения относительно транзита белорусских калийных удобрений в порт Клайпеды.

Президент США Дональд Трамп в рамках политики сближения с белорусским диктатором Александром Лукашенко пошел на снятие санкций с белорусских калийных удобрений в обмен на освобождение части политзаключенных. Это была крайне важная для белорусского режима уступка, однако воспользоваться ею Лукашенко пока не может, поскольку транзит этих удобрений в порты заблокирован.

Чтобы помочь Лукашенко, США оказывали давление даже на Украину.

Гораздо более перспективным выглядит давление на Литву. Тем более что социал-демократы имеют репутацию политической силы, настроенной не столько на противостояние авторитарным режимам, сколько на компромиссы с ними.

Однако против такой уступки Лукашенко выступает не только литовская оппозиция, но и президент Гитанас Науседа.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Литва очищает власть: как из правительства выгнали украинофобов и чего теперь ждать Украине.