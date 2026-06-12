Как ЕС собирается интегрировать страны Западных Балкан и какая из них лидирует

5 июня в Тивате (Черногория) состоялся очередной саммит "Евросоюз – Западные Балканы".

Показательно, что участники мероприятия договорились не готовить итоговых документов.

Так бывает, когда достичь приемлемых для всех формулировок нереально. В конце концов, дискуссии были чрезвычайно откровенными, а порой болезненными для некоторых участников.

О сигналах, прозвучавших на саммите, прошедшем на фоне неспокойной ситуации в регионе и геополитической напряженности, читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цибульника Черногории дату вступления, другим – новый план: саммит ЕС-Западные Балканы стал "геополитическим". Далее – краткое изложение.

В центре внимания саммита была Черногория, которая только что отметила 20-ю годовщину восстановления независимости. Сейчас именно это государство находится ближе всего к вступлению в Евросоюз – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это может произойти в 2028 году.

Уже создана группа по подготовке Соглашения о вступлении Черногории.

В то же время страна должна завершить необходимые реформы, без чего закрыть переговорные разделы будет невозможно.

Сделать осталось немало и выполнить обозначенные условия за короткое время очень трудно.

И эти задачи, кстати, очень знакомы Украине – они в значительной степени касаются 23-й и 24-й глав переговоров, то есть кластера "Основы". Именно его нам должны открыть на следующей неделе в Люксембурге.

Но президент Черногории Яков Милатович уверенно заявил: "Черногория готова к последнему шагу к членству в ЕС". Отметим, что переговоры о ее вступлении в Евросоюз начались еще в 2012 году.

А Хорватия, являющаяся членом ЕС, накануне саммита заявила, что ряд открытых вопросов с Черногорией является проблемой для получения ею членства в ЕС. В частности, это касается демаркации морской границы, выплат хорватским заключенным лагеря Моринь и т. д.

В целом, если первый саммит "Евросоюз-Западные Балканы" прошел в условиях относительно спокойной обстановки в регионе, то о нынешнем этого сказать нельзя.

Сербия и Хорватия начали опасную гонку вооружений. В Боснии и Герцеговине не удается избрать нового Верховного представителя, а сепаратисты не успокаиваются. В Албании усиливаются и политизируются протесты против строительства Джаредом Кушнером роскошного отеля на заповедном острове Сазани с нарушением национального законодательства.

Не способствует стабилизации и недавно обнародованная Стратегия США для Западных Балкан, к которой есть немало вопросов. Досрочные выборы в Косово, скорее всего, вновь не позволят сформировать правительство и не принесут стране стабильности.

К упомянутому выше неспокойному балканскому фону саммита добавилась еще и геополитическая напряженность.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем выступлении призвал президента Сербии Александара Вучича прекратить политическое лавирование между Россией, Китаем и Европой. Наконец-то сделать однозначный выбор в пользу европейского будущего. Его поддержали другие лидеры Евросоюза.

На саммите также говорилось о том, что на фоне глобальных вызовов интеграция Западных Балкан в ЕС приобретает характер стратегической инвестиции в безопасность и стабильность всего континента, а не только региона.

В этом смысле главным событием мероприятия стала стратегия предвступительного периода для постепенной интеграции Западных Балкан и Молдовы в ЕС без членства. Ее представили лидеры Франции и Германии.

Некоторые из их предложений знакомы Украине – о них шла речь во время недавнего визита в Киев комиссара Марты Кос.

В черногорском городе Тиват упомянули и Украину.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и соседства Марта Кос заявила, что Украина, несмотря на войну, добилась "динамического прогресса" по сравнению со странами Западных Балкан. Мол, это дает основания верить в то, что "Украина может быть готова к вступлению в ЕС к 2030 году".

Подробнее – в материале Владимира Цибульника Черногории дату вступления, другим – новый план: саммит ЕС-Западные Балканы стал "геополитическим".