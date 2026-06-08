В Албанії продовжать будувати елітний курорт, пов'язаний з Кушнером, попри протести

Албанія продовжить реалізацію проєкту розкішного курорту, запланованого зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером на віддаленій ділянці Балканського узбережжя, попри постійні протести щодо його впливу на довкілля.

Про це повідомив у понеділок Reuters прем'єр-міністр Еді Рама, передає "Європейська правда".

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Тирани та на південне узбережжя, де планується будівництво курорту, вимагаючи скасування проєкту через його вплив на заповідні водно-болотні угіддя, де мешкають фламінго, тюлені та гніздяться морські черепахи.

Фламінго стало символом руху: протестувальники піднімають надувні рожеві птахи та плакати з написом "Фламінго-революція".

Рама залишається непохитним, заявивши Reuters, що девелопери "вражатимуть" глядачів своїми планами в найближчі місяці і що частина курорту може бути відкрита для відвідувачів до кінця десятиліття.

"Я кажу вам, це буде прекрасний проєкт, і ми його реалізуємо, і ми будемо пишатися тим, що робимо внесок у розвиток Європи", – сказав Рама під час інтерв’ю у своєму кабінеті, за кілька метрів від місця, де щовечора відбуваються демонстрації проти проєкту.

"Мене обрали, щоб я втілював ці речі в життя. Мене не обрали для того, щоб мною керували люди, які мають інше бачення розвитку країни", – додав він.

Курортний комплекс, який він підтримує, є дітищем Кушнера та його дружини Іванки Трамп, яка розповіла, що закохалася в Албанію кілька років тому під час відвідування країни на яхті.

Рама зустрів їх під час тієї подорожі і визнав їх "дуже приємними, скромними... добрими людьми".

Зараз інвестиційна фірма Кушнера Affinity Partners бере участь у проєкті вартістю 1,4 млрд євро поблизу заповідної зони Вйоса-Нарта, а також в іншому проєкті на сусідньому острові Сазан.

За словами Рами, загальна вартість цих проєктів становить до 5 млрд євро.

4 червня тисячі людей вийшли на вулиці столиці Албанії Тирани на знак протесту проти будівництва курорту на екологічно чутливій ділянці Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Кушнер оголосив про плани будівництва курорту у 2024 році в рамках більш масштабної інвестиційної програми, яка також включала колишній штаб армії в столиці Сербії Белграді. Минулого року він відмовився від сербського проєкту через вуличні протести проти нього.