Украина требует международного ответа на российский удар по Киево-Печерской лавре

Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, который нанес значительный ущерб Киево-Печерской лавре.

Об этом в своем Facebook написал глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что нанеся удар по Киево-Печерской лавре, кремлевский правитель Владимир Путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории.

"Сейчас мы имеем дело с российскими террористами, которые уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия. Только российские подонки, у которых нет ничего святого, могут умышленно повредить Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной", – отметил Сибига.

Он добавил, что в Киеве ожидают "решительной реакции" международных институтов и столиц.

"Мы срочно инициируем все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство. Ожидаем решительной реакции международных институтов и столиц. Никаких расплывчатых слов, молчания или слабых шагов. Необходимы действия, чтобы остановить российское варварство", – резюмировал глава украинского внешнеполитического ведомства.

В результате массированной атаки на Киев произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры. В КМВА сообщили о прямом попадании в лавру и значительных повреждениях.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний опубликовал пост в соцсетях, назвав российский удар по Киево-Печерской лавре "очередным преступлением против человечности".