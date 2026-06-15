Как Украина замедлила темпы евроинтеграционных реформ и можно ли говорить о "откате"

В прошлом году индекс UAEUmeter зафиксировал устойчивое ухудшение динамики евроинтеграционных реформ в Украине.

Если в 2024 году UAEUmeter в среднем ежемесячно составлял 0,96 балла, то в 2025-м этот показатель снизился до 0,83.

Проект UAEUmeter реализуют Институт экономических исследований и политических консультаций совместно с Bendukidze Free Market Center и отраслевыми экспертами.

Подробнее о динамике евроинтеграции Украины – в статье Вячеслава Садовничего В ЕС только на словах? Как Украина затормозила движение к вступлению за последний год. Далее – краткое изложение статьи.

Впервые лидером UAEUmeter стал субиндекс свободного движения товаров, продемонстрировавший положительную динамику за год, выросший с 1,20 до 1,21 балла.

Среди лучших событий года: продление "транспортного безвиза" с ЕС до конца 2025 года; завершение скрининга по Разделу 29 "Таможенный союз"; разработка NCTS Фаза 6 в качестве выполнения обязательства по подключению к единой транзитной системе ЕС; запуск ИТ-системы "Менеджер профилей рисков" как приближение к стандартам управления рисками Союзного таможенного кодекса ЕС; интеграция Госпродпотребслужбы с системой TRACES NT.

Также субиндекс социальной политики и занятости поднялся с пятого на четвертое место, а его среднегодовая оценка выросла с 0,74 до 0,80 балла.

Одно из лучших событий года в сфере социальной политики и занятости – это принятие закона "О профессиональном образовании", значительная часть которого адаптирована к нормам права ЕС. Этот документ вводит дуальную форму обучения и усиливает связь системы профобразования с реальным сектором экономики.

Субиндексы остальных четырех сфер продемонстрировали негативную динамику – снижение среднегодовой оценки. Это означает, что объемы евроинтеграционного прогресса ниже, чем в 2024 году.

Субиндекс каждой из шести сфер формируется на основе четырех составляющих: формирование повестки дня, фактические и запланированные законодательные изменения, состояние имплементации. Каждое событие оценивается по шкале от -3 (наиболее негативное влияние на перспективы членства) до +3 (наиболее позитивное); нулевая оценка фиксирует нейтральное влияние или отсутствие изменений. Совокупность этих оценок и определяет динамику индекса UAEUmeter.

Таким образом, отрицательная динамика означает, что наблюдаются определенные положительные сдвиги в плане евроинтеграции, но они меньших объемов, чем в 2024 году.

Сфера цифровой трансформации уступила лидерство и опустилась на второе место: среднегодовой показатель снизился с 1,34 до 1,19 балла.

Например, в сентябре закон об особенностях предоставления сведений из публичных электронных реестров получил неоднозначные оценки, тогда как законопроект об автоматическом обмене информацией о доходах через цифровые платформы – положительные.

Сфера транспорта сохранила третье место в рейтинге UAEUmeter, однако ее показатель снизился с 0,98 до 0,85 балла.

Субиндекс предпринимательство и промышленная политика, хотя за год и поднялся на одну ступеньку – с шестого на пятое место, однако остался в группе аутсайдеров. Среднегодовой показатель за 2025 год составил 0,49 балла против 0,69 балла в 2024-м.

Худшую динамику показало верховенство права: за 2025 год субиндекс опустился с четвертой на последнюю позицию и 0,42 балла.

Ключевой проблемой стало торможение судебной реформы, которая продвигалась исключительно по инерции. Высший совет правосудия (ВСП) приступил к формированию новой Конкурсной комиссии Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) без привлечения международных экспертов, что означало реальную угрозу отката реформы.

Верховная Рада постоянно откладывала рассмотрение законопроектов, призванных имплементировать рекомендации Еврокомиссии и способствовать очищению судебной власти. Дополнительным фактором риска стала деятельность Временной следственной комиссии, которая оказывала давление на антикоррупционные органы и реформированные институты судейского самоуправления. Наибольшей системной угрозой, однако, оставался Верховный суд, который вмешивался в полномочия реформированных ВСП и ВККС, подрывая достижения судебной реформы.

Больше аналитики – в тексте Вячеслава Садовничего В ЕС только на словах? Как Украина затормозила движение к вступлению за последний год.