Кто в ЕС влияет на отбор донорских проектов и что следует учесть Украине

Украина уже получает и будет получать значительные средства на восстановление.

Для обеспечения качества восстановления важно, кто влияет на отбор проектов.

В ЕС для этого существует принцип партнерства. Он обязывает государство привлекать к планированию, реализации и мониторингу программ не только чиновников, но и местные власти, бизнес, профсоюзы, общественные организации и представителей уязвимых групп.

В Национальной программе адаптации законодательства к праву ЕС есть соответствующие планы по внедрению подобных инструментов, в том числе мониторинговых комитетов. Хотя будущий украинский механизм такого мониторинга пока не детализирован.

Впрочем, стоит обращать внимание не только на требования ЕС относительно принципа партнерства, но и на практику стран, которые уже работают с этими механизмами.

Об опыте стран Евросоюза в этой сфере – в статье руководителя отдела энергетики ОО "Экодия" Константина Криницкого Как ЕС привлекает общины к распределению средств и почему этот опыт нужен Украине. Далее – краткое изложение статьи.

В Польше общественные организации участвуют в работе мониторингового комитета программы "Фонды для инфраструктуры, климата и окружающей среды".

Один из результатов этого участия – проверка проектов по принципу "не наноси значительного ущерба".

Эстония выбрала модель единого мониторингового комитета для всех фондов ЕС.

Представители правительства занимают в этом органе менее половины мест. К работе привлечены молодежные организации, объединения людей с инвалидностью и социальные общественные организации. Комментарии членов комитета фиксируются и рассылаются всем участникам.

Разные группы видят разные риски. Организации людей с инвалидностью могут оценить доступность инфраструктурных решений. Молодежные организации – последствия для развития общин. Экологические – влияние на окружающую среду и соответствие климатическим целям.

Для Украины это особенно актуально в контексте восстановления, ведь если программы касаются жилья, транспорта, энергетики или регионального развития, одного общего представительства общественности недостаточно. Нужны люди, которые разбираются в конкретной сфере и понимают последствия решений на местах.

В Венгрии при главных мониторинговых комитетах работают тематические подкомитеты, в частности по вопросам энергетики. Их роль заключается в том, что концепции и предварительные критерии отбора проектов обсуждаются до того, как вопрос поступает на окончательное голосование главного комитета.

В Венгрии также финансово компенсируют время, которое общественные организации тратят на работу в комитетах.

В Словакии общественные организации добились того, чтобы их предложения не просто собирали, а действительно рассматривали. Часть из них учитывают еще до того, как объявляют конкурсы на региональные программы и национальные проекты.

Украина может попытаться создать независимый мониторинговый комитет для программы Just Transition and Just Resilience for Ukraine. В состав комитета могли бы войти представители общественности, местных органов власти, бизнеса, профсоюзов и экологических организаций.

На программу предусмотрено почти 20 млн евро в виде взноса Германии. Деньги направят на поддержку регионов Украины, зависимых от угля.

Роль комитета не стоит сводить лишь к контролю за расходами. Такой комитет мог бы следить за тем, как формируются критерии отбора проектов, кто имеет доступ к информации, как рассматриваются предложения участников и соответствуют ли решения потребностям угольных общин.

Это редкая возможность заложить принцип партнерства в новую государственную политику и сделать это с самого начала, пока она еще формируется при поддержке международных партнеров. В частности, Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ), которое совместно с Международным фондом "Возрождение" финансирует переход угольных общин, а также Европейского Союза и правительства Великобритании.

Подробнее – в материале Константина Криницкого Как ЕС привлекает общины к распределению средств и почему этот опыт нужен Украине.