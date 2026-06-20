Почему открытие всех кластеров для Украины в июле под угрозой и кто сменил Орбана в ЕС

Львиная доля первого дня саммита Европейского совета была посвящена обсуждению того, как ЕС намерен вести диалог с правителем России Владимиром Путиным.

При этом речь не идет о насущной необходимости, но в будущем такая необходимость может возникнуть – и президент Евросовета Антониу Кошта стремится играть в этом особую роль. Поэтому его команда уже установила рабочие контакты с Кремлем.

Украина поддерживает более активное вовлечение Европы, о чем Владимир Зеленский лично заявил на саммите.

Но не все пожелания официального Киева на этот раз совпали с позицией ЕС.

В вопросе вступительных переговоров события пошли вопреки желанию Украины.

И, наконец, третьей сверхважной для нас темой стали санкции. Здесь у нас есть и достижения, и угрозы одновременно.

О результатах саммита – в статье Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой (из Брюсселя) От Путина до членства: какие шаги в отношении Украины рассматривал саммит ЕС и о чем договорились. Далее – краткое изложение статьи.

Большая дипломатическая победа Украины, произошедшая в начале недели в Люксембурге – когда Совет ЕС открыл переговоры по первому кластеру, – могла получить продолжение ровно через месяц, 14 июля. На этот день было назначено заседание Совета ЕС по общим вопросам, то есть органа, который обычно принимает решения относительно вступительных переговоров.

Но на Европейском совете 18 июня, вопреки надеждам Украины и её союзников, было принято решение без формулировки о скорейшем открытии всех кластеров. Хотя в проекте решения эта формулировка присутствовала.

Решение об отказе от идеи открытия всех кластеров в июле еще не является окончательным, у ЕС есть пространство для маневра. Но в случае, если Киев не продемонстрирует принципиально иную динамику в отношении реформ, шансы на изменение подхода невелики.

Роль политика, который якобы сорвал утверждение нужной Украине нормы, взял на себя венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Но на самом деле это не его заслуга – основными противниками были западноевропейские страны, которые традиционно выступают за постепенное продвижение Украины к вступлению.

Венгерскому премьеру с электоральной точки зрения выгодно рассказывать венгерским избирателям о том, как он оказывает давление на Украину, поскольку это – после многих лет пропаганды Орбана – находит поддержку у консервативных венгерских избирателей. Поэтому ради создания себе имиджа "украиноскептика" Мадьяр не прочь приукрасить факты.

Еще одна важная для Украины тема – продление и усиление санкционного давления на Россию – в ходе этого заседания Европейского совета принесла как положительные, так и отрицательные новости.

Продление санкций на год вместо шести месяцев стало прецедентом для Евросоюза.

Обсуждение недавно предложенного Еврокомиссией нового, 21-го пакета санкций ЕС против России показало, что место Виктора Орбана как главного критика и "ветовальщика" антироссийских санкционных пакетов уверенно занял новый премьер-министр Болгарии Румен Радев.

А вот обсуждение вопроса о расширении ЕС в рамках заседания Европейского совета 18–19 июня, можно сказать, не состоялось – несмотря на надежды многих в Украине на это. Серьезных намерений обсуждать новые подходы к расширению Евросоюза среди государств-членов не было с самого начала.

Но несмотря на важность для Киева вопросов санкций, вступления в ЕС и т. п., на самом деле главным "украинским" вопросом саммита стали переговоры с Путиным.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой (из Брюсселя) От Путина до членства: какие шаги в отношении Украины рассматривал саммит ЕС и о чем договорились.