Как дело Порошенко помогло выявить системные пробелы в санкционной политике Украины

У Евросоюза уже есть эффективная система, в рамках которой нарушение санкций может стать предметом уголовного преследования, а активы – заморожены и конфискованы. В Украине же, находящейся в состоянии войны, соответствующие механизмы до сих пор не заработали.

Наглядные пробелы в санкционной политике Украины можно увидеть на примере введения ограничений в отношении активов Петра Порошенко. При этом автор подчеркивает, что не рассматривает в статье вопрос справедливости введения ограничений в отношении лидера украинской политики.

Супругам Порошенко удалось через суд фактически обойти эти ограничения и разделить имущество.

О том, действительно ли история с разделом имущества супругов Порошенко имеет признаки обхода санкций и почему украинское законодательство до сих пор отстает от европейского подхода, читайте в статье главы аналитического центра ИЗИ Татьяны Хутор Раздел имущества супругов Порошенко: почему это не по-европейски и при чем здесь директива ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

В 2025 году Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввёл персональные санкции в отношении экс-президента Петра Порошенко. Супруга экс-президента Марина, которая не подпадает под санкции, не могла распоряжаться совместным с мужем имуществом. Поэтому она обратилась в суд, чтобы выделить "свою" долю и разблокировать активы стоимостью более 8 млрд грн.

Суд помог супругам это сделать, хотя и не с первого раза.

В основу решения Винницкого апелляционного суда положен обоснованный тезис: третьи (неподпадающие под санкции) лица, чьи интересы могут пострадать от применения санкций, не имеют в Украине действенных процессуальных механизмов защиты. Иными словами, санкции бьют не только по цели – они могут наносить "сопутствующий ущерб" добросовестным лицам, не имеющим отношения к основаниям их применения. При этом специальных механизмов исправления этой ситуации нет.

По логике суда, санкции были применены к бывшему президенту, но при этом они "затронули" и его супругу – лицо, которое само не находится под ограничениями.

Проблема защиты добросовестных третьих лиц от побочных последствий санкций реальна и актуальна.

Эту проблему признают и на уровне Евросоюза.

Итак, идея о том, что в законодательстве должны существовать механизмы, позволяющие добросовестным лицам защитить свои интересы, вполне справедлива. Но в этом конкретном деле она, похоже, используется как инструмент для достижения совершенно иной цели.

Лица, подпадающие под санкции, нередко используют "подставных" владельцев именно для того, чтобы сохранить фактический контроль над активами. И на это не стоит закрывать глаза.

Здесь стоит остановиться на принципе, давно ставшем аксиомой в санкционном праве: санкции распространяются не только на активы, где лицо, подпадающее под санкции, является формальным владельцем, но и на те, над которыми оно реально сохраняет контроль. Независимо от того, чья фамилия указана в правоустанавливающих документах или реестрах.

Дело супругов Порошенко наглядно демонстрирует как минимум три системных пробела в украинском санкционном законодательстве.

Во-первых, в Украине до сих пор отсутствуют нормы, прямо предусматривающие личную ответственность за нарушение или обход санкций.

Во-вторых, в настоящее время невозможно разрешить лицу, подпадающему под санкции, частично использовать средства на неотложные нужды.

В-третьих, механизм обжалования санкций в Украине остается неэффективным.

Хотя конкретный случай с разделом имущества между супругами Порошенко, скорее всего, следует квалифицировать как обход санкций, он подчеркивает системные недостатки украинского санкционного законодательства, требующие неотложного решения. В то же время остается открытым вопрос об обоснованности наложения таких персональных санкций – ответ на который в ближайшее время может дать Верховный суд.

После синхронизации украинского законодательства с Директивой ЕС о криминализации нарушения санкций Украина могла бы активнее участвовать в трансграничных расследованиях и добиваться взыскания активов, связанных с нарушением санкций. Например, арестованных судов "теневого флота".

Подробнее – в материале Татьяны Хутор Раздел имущества супругов Порошенко: почему это не по-европейски и при чем здесь директива ЕС.