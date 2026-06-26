Успех и неудача Киева в Гданьске – главные итоги Конференции по восстановлению Украины

Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске подходит к концу. От участников слышны только положительные отзывы, проблем для Украины на этом мероприятии не заметно.

Хотя есть основания говорить о неиспользованной Украиной возможности.

"Европейская правда" и ранее выражала сомнения относительно решения президента Владимира Зеленского отказаться от поездки на URC. Ход событий подтвердил: ехать стоило. Это же мнение доминировало и в кулуарах конференции.

О результатах URC 2026 – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Гданьска) Восстановление без Зеленского. Где победила и что не получила Украина на встрече в Гданьске. Далее – краткое изложение статьи.

Более десятка глав государств и правительств, руководство Евросоюза и т. д. собрались на торжественном мероприятии в Гданьске, чтобы показать, что поддержка Украины сохраняется и только растёт.

Список участников URC получился впечатляющим. Руководители Еврокомиссии и Евросовета; президент Литвы, глава президентства Боснии. Главы правительств, то есть высшие руководители 11 стран с парламентской формой правления: Польши, Германии, Австрии, Чехии, Словакии, Болгарии, Албании, а также балтийской четверки (Литва, Латвия, Эстония, Финляндия).

При этом болгарский премьер Румен Радев ещё в начале недели не сообщал о намерении прибыть на URC – но в итоге всё же появился там и выступил с довольно внятной речью.

Но было и то, что откровенно огорчило.

Президент Румынии Никушор Дан и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прилетели в Гданьск в четверг вместе со всеми остальными лидерами, но не ради украинского собрания, а для участия в саммите Восточного фланга ЕС, проходившем параллельно. Да и в целом, очень похоже, что такого высокого уровня представительства других государств на URC удалось достичь прежде всего благодаря этому саммиту.

С этим саммитом связан также главный дипломатический провал Украины.

Украинскую премьер-министрку, которая находилась в Гданьске, не стали приглашать на встречу восточноевропейских лидеров (сложно представить такое демонстративное игнорирование Украины в случае визита Зеленского в Гданьск).

Да и перечень подтвержденных двусторонних встреч Свириденко, которые она провела за два дня в Гданьске, укрепляет ощущение, что часть партнеров не считает корректным снижение уровня представительства Украины на URC.

Исторический спор между Киевом и Варшавой, который доминировал в последние недели, словно исчез. Представители Украины и Польши всячески пытались показать, что сотрудничество не зависит от сложных исторических вопросов. Что экономика в отношениях двух стран имеет большее значение.

Источники свидетельствуют, что одно из главных, если не ключевое, соображение, почему именно Владимир Зеленский решил не ехать в Гданьск, – это опасность того, что конференция превратится в политическую площадку противников Украины.

В Гданьск приехали только представители правительства Польши и правящей партии. Правая оппозиция, которая питается историческим конфликтом, отсутствовала. Эта история дополнительно продемонстрировала, насколько важно для Украины, чтобы у власти в Польше были силы, стремящиеся к сотрудничеству, а не к конфликту.

ЕС подготовил к конференции запуск беспрецедентного финансирования Украины по программе на сумму 90 млрд евро.

Кроме того, прозвучали обещания о следующих 100 млрд евро. С важным замечанием: привязка средств ЕС к реформам в Украине станет ещё более жёсткой.

В Гданьске также обсуждался вопрос о формате вступления Украины в ЕС.

Прорывных новостей, впрочем, здесь не было. Не хватает позитивных новостей и относительно открытия всех кластеров в переговорном процессе о вступлении в Евросоюз.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Гданьска) Восстановление без Зеленского. Где победила и что не получила Украина на встрече в Гданьске.