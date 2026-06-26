Успех и неудача Киева в Гданьске – главные итоги Конференции по восстановлению Украины
Новости — Пятница, 26 июня 2026, 16:30 —
Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске подходит к концу. От участников слышны только положительные отзывы, проблем для Украины на этом мероприятии не заметно.
Хотя есть основания говорить о неиспользованной Украиной возможности.
"Европейская правда" и ранее выражала сомнения относительно решения президента Владимира Зеленского отказаться от поездки на URC. Ход событий подтвердил: ехать стоило. Это же мнение доминировало и в кулуарах конференции.
О результатах URC 2026 – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Гданьска) Восстановление без Зеленского. Где победила и что не получила Украина на встрече в Гданьске. Далее – краткое изложение статьи.
Более десятка глав государств и правительств, руководство Евросоюза и т. д. собрались на торжественном мероприятии в Гданьске, чтобы показать, что поддержка Украины сохраняется и только растёт.
Список участников URC получился впечатляющим. Руководители Еврокомиссии и Евросовета; президент Литвы, глава президентства Боснии. Главы правительств, то есть высшие руководители 11 стран с парламентской формой правления: Польши, Германии, Австрии, Чехии, Словакии, Болгарии, Албании, а также балтийской четверки (Литва, Латвия, Эстония, Финляндия).
При этом болгарский премьер Румен Радев ещё в начале недели не сообщал о намерении прибыть на URC – но в итоге всё же появился там и выступил с довольно внятной речью.
Но было и то, что откровенно огорчило.
Президент Румынии Никушор Дан и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прилетели в Гданьск в четверг вместе со всеми остальными лидерами, но не ради украинского собрания, а для участия в саммите Восточного фланга ЕС, проходившем параллельно. Да и в целом, очень похоже, что такого высокого уровня представительства других государств на URC удалось достичь прежде всего благодаря этому саммиту.
С этим саммитом связан также главный дипломатический провал Украины.
Украинскую премьер-министрку, которая находилась в Гданьске, не стали приглашать на встречу восточноевропейских лидеров (сложно представить такое демонстративное игнорирование Украины в случае визита Зеленского в Гданьск).
Да и перечень подтвержденных двусторонних встреч Свириденко, которые она провела за два дня в Гданьске, укрепляет ощущение, что часть партнеров не считает корректным снижение уровня представительства Украины на URC.
Исторический спор между Киевом и Варшавой, который доминировал в последние недели, словно исчез. Представители Украины и Польши всячески пытались показать, что сотрудничество не зависит от сложных исторических вопросов. Что экономика в отношениях двух стран имеет большее значение.
Источники свидетельствуют, что одно из главных, если не ключевое, соображение, почему именно Владимир Зеленский решил не ехать в Гданьск, – это опасность того, что конференция превратится в политическую площадку противников Украины.
В Гданьск приехали только представители правительства Польши и правящей партии. Правая оппозиция, которая питается историческим конфликтом, отсутствовала. Эта история дополнительно продемонстрировала, насколько важно для Украины, чтобы у власти в Польше были силы, стремящиеся к сотрудничеству, а не к конфликту.
ЕС подготовил к конференции запуск беспрецедентного финансирования Украины по программе на сумму 90 млрд евро.
Кроме того, прозвучали обещания о следующих 100 млрд евро. С важным замечанием: привязка средств ЕС к реформам в Украине станет ещё более жёсткой.
В Гданьске также обсуждался вопрос о формате вступления Украины в ЕС.
Прорывных новостей, впрочем, здесь не было. Не хватает позитивных новостей и относительно открытия всех кластеров в переговорном процессе о вступлении в Евросоюз.
Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Гданьска) Восстановление без Зеленского. Где победила и что не получила Украина на встрече в Гданьске.