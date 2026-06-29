Почему Израиль признал геноцид армян и почему не признает Голодомор геноцидом

Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи.

Израиль, который десятилетиями держал трагедию армянского народа в ящике "дипломатических табу", чтобы не портить отношения с Анкарой, все-таки идет на этот шаг.

О том, как инструменты исторической памяти становятся оружием в большой геополитической игре, читайте в колонке исполнительного директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса Геноцид армян, но не украинцев. Как правительство Израиля делает историю инструментом своей политики. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки подчеркивает, что главным бенефициаром и одновременно движущей силой этого решения стал сам Израиль, стремящийся нанести асимметричный удар по турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

"После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года турецкий лидер, по мнению Тель-Авива, перешел все границы в антиизраильской риторике. Поскольку мосты в отношениях с Турцией уже сожжены, кабинет Биньямина Нетаньяху решил поднять ставки до максимума, демонстрируя внутреннее единство и наказывая Анкару за ее региональную позицию", – пишет Семиволос.

По его мнению, Турция в ответ может полностью разорвать дипломатические отношения с Израилем, но точно будет обращаться к Вашингтону.

Официальный Баку, хотя и выразил формальный дипломатический протест в поддержку Турции, действует в условиях новой региональной реальности.

"Имея больше пространства для маневра, Азербайджан не будет действовать опрометчиво, но будет использовать свой нефтяной козырь и новые геополитические балансы, чтобы совместно с турецкими лоббистами максимально размыть и затянуть окончательное принятие закона в Кнессете", – отмечает исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

В свою очередь, сама Армения, премьер-министр которой идет на демонтаж старых исторических нарративов во внутренней политике ради болезненного примирения с Турцией, не может громко поблагодарить Израиль.

"Ведь она рискует испортить отношения с Ираном, который остается её важнейшим логистическим окном в мир", – объясняет эксперт.

По его словам, отдельным важным аспектом этой дискуссии является вопрос о признании украинского Голодомора 1932–1933 годов в качестве геноцида, по поводу которого Кнессет годами хранит молчание.

Игорь Семиволос напоминает, что отказ Израиля основан на двух китах: ревностной защите концепции "абсолютной уникальности Шоа (Холокоста)" и прагматическом взаимодействии с Кремлем.

"Пока Израиль мыслит категориями сиюминутных тактических угроз, исторические трагедии других наций – будь то армянская или украинская – и дальше будут восприниматься в тель-авивских кабинетах не через призму универсальной морали, а как активы или риски на текущей шахматной доске", – резюмирует автор.

Подробнее – в колонке Игоря Семиволоса Геноцид армян, но не украинцев. Как правительство Израиля делает историю инструментом своей политики.