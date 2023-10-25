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Ердоган: ХАМАС – не терористи, а борці за свої народ і землю

Середа, 25 жовтня 2023, 13:53

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що палестинське угруповання ХАМАС, яке здійснило напад на Ізраїль 7 жовтня, не є терористичною організацією, а його бойовиків він назвав "визволителями", які борються за свою землю.

Про це Ердоган сказав, виступаючи на партійних зборах у парламенті в середу, його цитує Turkish Minute, пише "Європейська правда".

"ХАМАС не є терористичною організацією, це група визволителів і моджахедів, які борються за захист своєї землі і свого народу", – сказав Ердоган.

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Ердоган звинуватив Ізраїль у здійсненні одного з "найкривавіших і найжорстокіших" нападів в історії на палестинців після 7 жовтня. Також він звинуватив Тель-Авів у скоєнні воєнних злочинів.

Ердоган сказав, що західні країни проводять зустрічі, на яких оголошують ХАМАС терористичною організацією, але звинуватив Ізраїль у тому, що він сам діє як терористична організація.

"О, Ізраїлю, ти можеш бути (терористичною. – Ред.) організацією. Захід багато чим тобі зобов'язаний, але Туреччина – ні", – сказав він, додавши, що Туреччина не буде мовчати у зв'язку з вбивствами Ізраїлем дітей в Газі.

За даними органів охорони здоров'я сектора Гази, в результаті ізраїльських авіаударів в місті загинуло близько 2500 дітей.

Ердоган також заявив, що скасовує плани відвідати Ізраїль через його "нелюдську" війну в Газі.

"У нас був план поїхати до Ізраїлю, але він був скасований, ми не поїдемо", – сказав Ердоган.

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Відносини Анкари з Ізраїлем були заморожені після того, як у 2010 році ізраїльтяни здійснили напад на турецьке судно, що везло допомогу в Газу, в результаті чого загинули 10 цивільних осіб.

Минулого місяця Ердоган зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу під час саміту ООН в Нью-Йорку, що ознаменувало поліпшення відносин, які почалися з рішення минулого року про перепризначення послів.

Турецький лідер не сказав, коли він мав намір відвідати Ізраїль, де Анкара розглядала можливість приєднання до проєкту газопроводу, який просувають Сполучені Штати.

"Звичайно, у нас були добрі наміри, але (Нетаньягу) зловживав ними… Якби він продовжував мати добрі наміри, наші відносини могли б бути іншими, але тепер, на жаль, цього теж не станеться", – сказав Ердоган.

Раніше повідомляли, що Туреччина, яка історично мала контакти з ХАМАС, веде переговори, спрямовані на звільнення заручників, утримуваних бойовиками цього палестинського угруповання.

Перед цим державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Туреччину, Саудівську Аравію та ОАЕ до взаємодії щодо нападу на Ізраїль.

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