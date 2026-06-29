Как Гончаренко защищал в ПАСЕ диктатуру Алиева и как это расценили другие члены ассамблеи

В конце июня на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоялись дебаты и была принята резолюция под названием "Подавление критики в Азербайджане".

То, что сегодня происходит в Азербайджане, – это уже не просто репрессии.

Этот процесс вполне можно назвать политицидом (politicide). Когда последовательно уничтожаются институты общественного самоуправления, систематически ликвидируется политическая элита, демонтируются конституционные институты государственности и сознательно уничтожаются возможности для свободного самовыражения общества.

Об этом говорили и в ПАСЕ. И лишь один член ассамблеи встал на защиту азербайджанского режима и даже выступил в защиту действий Ильхама Алиева – это Алексей Гончаренко.

О ситуации в Азербайджане и о том, как в ПАСЕ народный депутат Алексей Гончаренко защищал азербайджанский режим, читайте в статье главного редактора газеты "Азадлыг" (выходит в изгнании) Ганимата Захида На защите диктатуры. Как Гончаренко удивил ПАСЕ в роли главного адвоката Азербайджана. Далее – краткое изложение статьи.

Аргументы, высказанные Алексеем Гончаренко, совпадают с теми, которые азербайджанские власти используют уже как минимум 15 лет, оправдывая уничтожение гражданского общества в стране.

Главный из них – география.

Гончаренко считает, что, учитывая соседство с Россией, оценивать Азербайджан нужно иначе, чем другие страны Совета Европы: "Соседи Азербайджана – Российская империя и Иран. Это прагматичный подход, но это действительно так: Азербайджан находится на правильной стороне по единственному критерию, который сегодня имеет значение".

Соответственно, по его мнению, массовые нарушения режимом Алиева прав человека следует простить.

И лидер группы левоцентристов в ПАСЕ Франк Швабе, и еще несколько коллег пытались убедить Гончаренко или же выражали удивление тем, как можно так откровенно продвигать двойные стандарты.

У автора этих строк выступление украинского депутата вызвало чёткую ассоциацию с историей о так называемой "икорной дипломатии" ("Икорная дипломатия" – масштабная схема подкупа депутатов ПАСЕ, чтобы они голосовали против решений с критикой Азербайджана).

О подкупе депутатов упомянул в своём выступлении в ответ на речь Алексея Гончаренко также австрийский депутат Доминик Обергофер.

География (соседство с таким сильным и агрессивным государством, как Россия) может объяснять определённые процессы и решения, но не оправдывать их.

И тем более география не может оправдывать разрушение демократии.

Когда в 2001 году Азербайджан по собственной воле вступал в Совет Европы и добровольно брал на себя соответствующие обязательства, Россия уже находилась на его северной границе, а Иран – на южной. География Азербайджана с тех пор не изменилась.

Важная деталь: те в Азербайджане, кто сегодня использует географию как аргумент для подавления азербайджанского общества, прекрасно умеют договариваться с Россией, когда это соответствует их интересам.

К счастью, в зале ПАСЕ "географический аргумент" не сработал, а несколько парламентариев, в частности уже упомянутые немец Франк Швабе и австриец Доминик Обергофер, прямо объяснили господину Гончаренко, что заполнить тюрьмы страны почти 400 политическими заключёнными – это уже не вопрос географических координат. Это пересечение красных линий ПАСЕ. Точно так же, как и пытки лидера оппозиции Али Керимли в тюрьме лишь за интервью французской прессе, о которых упомянул Швабе.

Второй аргумент, прозвучавший от Гончаренко, – это "интересы азербайджанского народа". Мол, для соблюдения этих интересов так важно оставить страну в составе Совета Европы.

Неужели защиту диктатуры можно считать интересом азербайджанского народа?

Одной из главных черт Ильхама Алиева, унаследовавшего президентскую власть от своего отца, и созданного им режима стала тотальная коррупция, превратившаяся в основной метод государственного управления.

Подробнее – в материале Ганимата Захида На защите диктатуры. Как Гончаренко удивил ПАСЕ в роли главного адвоката Азербайджана.