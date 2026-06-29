На защите диктатуры. Как Гончаренко удивил ПАСЕ в роли главного адвоката Азербайджана

Готовность Гончаренко прогибаться ради "права" Алиева разрушать демократию в Азербайджане удивила его коллег по ПАСЕ. Точно те же аргументы звучали в свое время в защиту России

Азербайджан далеко не впервые становится темой для решений Парламентской ассамблеи Совета Европы. В конце июня, на летней сессии ПАСЕ, вновь состоялись дебаты по этой теме под названием "Заглушение критики в Азербайджане" ("Silencing Critical Voices in Azerbaijan"), по итогам которых была принята резолюция с позицией ассамблеи.

Текст документа, утвержденного подавляющим большинством голосов, доступен на сайте ПАСЕ. И дело даже не в его содержании. Гораздо важнее то, что и дебаты, и принятый документ стали следствием того, что в Азербайджане:

происходит полное уничтожение независимых СМИ;

арестовано около сорока журналистов, среди которых восемь молодых женщин;

число политических заключённых выросло почти до четырёхсот человек;

все независимые общественные организации столкнулись с массовыми арестами;

фактически криминализирована политическая деятельность, неподконтрольная власти.

В Азербайджане сам факт причастности к политической организации объявляется "государственной изменой", а активисты и лидеры партий оказываются в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям.

Так, сегодня политическим заключённым №1 в Азербайджане считается лидер крупнейшей прозападной оппозиционной партии ("Народный фронт Азербайджана") Али Кэримли. Абсурдности ситуации добавляет то, что Кэримли, наиболее последовательного организатора и сторонника антироссийского движения в стране, арестовали в конце 2025 года по полностью фальсифицированному обвинению в попытке свергнуть Ильхама Алиева в союзе с Россией.

То, что сегодня происходит в Азербайджане, – это уже не просто репрессии.

Этот процесс вполне можно называть политицидом (politicide). Когда последовательно уничтожаются институты общественного самоуправления, систематически ликвидируется политическая элита, демонтируются конституционные институты государственности и сознательно уничтожаются возможности для свободного самовыражения общества, назвать происходящее иначе уже невозможно.

Об этом говорили и в ПАСЕ.

И лишь один член ассамблеи встал на защиту азербайджанского режима.

Им стал украинский депутат Алексей Гончаренко.

Даже те депутаты, которые в итоге проголосовали против резолюции (а красную кнопку нажали только представители Турции) – не решились выступить в защиту действий Ильхама Алиева.

А Гончаренко такую "смелость" проявил.

На защите режима Алиева

Аргументы, прозвучавшие от Алексея Гончаренко, совпадают с теми, которые азербайджанские власти используют как минимум уже 15 лет, оправдывая уничтожение гражданского общества в стране.

Главный из них – география.

Гончаренко считает, что учитывая соседство с Россией, оценивать Азербайджан надо иначе, чем другие страны Совета Европы:

"Соседи Азербайджана – Российская империя и Иран. Это прагматичный подход, но это действительно так: Азербайджан находится на правильной стороне по единственному критерию, который сегодня имеет значение".

Причем Алексей Гончаренко не пытался отрицать или оспорить сообщения о массовом нарушении прав человека.

Речь шла о том, что эти нарушения режиму Алиева следует простить.

"Чтобы действовать эффективно и защитить себя и наши ценности, нам (Совету Европы) нужно быть прагматичными. А с прагматической точки зрения нам сегодня нужен Азербайджан", – пояснил он в ответ на уточняющий вопрос лидера группы левоцентристов в ПАСЕ Франка Швабе.

И Швабе, и еще несколько коллег пытались переубедить Гончаренко, или же высказывали удивление тем, как возможно так откровенно продвигать двойные стандарты.

У автора этих строк выступление украинского депутата вызвало четкую ассоциацию с историей про так называемую "икорную дипломатию". Насколько глубоко она проникла в ПАСЕ?

СПРАВКА "ЕП": "Икорная дипломатия" – масштабная схема подкупа депутатов ПАСЕ, чтобы они голосовали против решений с критикой Азербайджана. Режим Алиева "благодарил" их как в денежной форме, так и поставками черной икры. Активисты European Stability Initiative сообщили об этой схеме в 2012 году, но долгое время в ПАСЕ отрицали проблему.

В 2015 году масштаб подкупа был уже таким, что позволил утвердить в резолюцию ПАСЕ о состоянии демократии в Азербайджане в редакции, из которой вычеркнули всю критику. Началось криминальное расследование, которое доказало, что топ-лоббисты получали миллионные взятки. При этом главные защитники Азербайджана защищали также Россию (как, например, тогдашний президент ПАРЕ Педро Аграмунт; ассамблея сняла его с должности). "ЕП" рассказывала об этой схеме подкупа в статье "Деньги, секс, икра и 17 депутатов".

О подкупе депутатов вспомнил в своем выступлении в ответ на спич Алексея Гончаренко также австрийский депутат Доминик Оберхофер.

"У нас уже были депутаты, которые в своих докладах описывали ситуацию гораздо более позитивно, чем она была на самом деле, потому что им за это платили. Сегодняшний доклад (с критикой режима) – это четкий ответ, который нам нужен, чтобы стать мощным сигналом (что этих оплат больше нет)", – витиевато пояснил австрийский депутат.

Впоследствии господин Гончаренко попытался оправдать свою позицию, написав в X: "Мы все в ПАСЕ придаем значение демократии и правам человека. Но мы должны быть прагматичными: для народа Азербайджана будет лучше, если их страна останется в Совете Европы".

На все это хочется ответить: вы серьёзно, Алексей?

География не оправдывает уничтожение демократии

Похоже, необходимо пояснить, что не так и с апелляцией к местоположению Азербайджана, и с заявлениями об "интересах азербайджанского народа".

Начнем с географии.

Если география является главным фактором, объясняющим проблемы демократии, тогда почему эта логика никогда не применялась к Украине?

Ведь Украина на протяжении многих лет также жила под мощным политическим, экономическим и военным давлением России. Москва открыто выступала против курса Украины на интеграцию в Европейский союз и НАТО. В 2014 году был аннексирован Крым, началась война на Донбассе, а в 2022 году Россия развязала полномасштабное вторжение.

Несмотря на всё это, политическая позиция Украины никогда не сводилась тому, что, мол, "раз мы живём рядом с Россией, то надо отложить демократию и права человека до лучших времён".

Напротив, главный посыл украинского общества всегда был совершенно иным:

география не должна определять судьбу государства.

Близость России не имеет значения, когда речь идет о выборе Украины. Украинский народ сделал выбор в пользу демократии и европейской интеграции.

Так что попытки украинского депутата объяснить проблемы Азербайджана прежде всего его геополитическим положением – к тому же, депутата, который заявляет о поддержке европейского будущего своей страны – противоречат логике.

Разумеется, полностью отрицать влияние геополитики невозможно.

Соседство с такой сильной и агрессивной державой, как Россия, не облегчает жизнь ни одной стране. В конце концов, именно европейский и демократический выбор стал одной из главных причин российской агрессии против Украины. А угрозы давление со стороны РФ являются реальностью даже для тех стран, которые не граничат с РФ.

Так что география может объяснять определённые процессы и решения. Объяснять, но не оправдывать.

И тем более она не может оправдывать разрушение демократии.

А именно это – разрушение демократии и уничтожение гражданских свобод, которое стало реальностью в Азербайджане – Гончаренко пытался оправдать расположением страны. Вопреки тому, что одним из важнейших политических принципов, который Украина защищала на протяжении последних тридцати лет, было то, что государства не являются пленниками своей географии.

Когда в 2001 году Азербайджан по собственной воле вступал в Совет Европы и добровольно принимал на себя соответствующие обязательства, Россия уже находилась на его северной границе, а Иран – на южной. География Азербайджана с тех пор не изменилась.

Важная деталь: те в Азербайджане, кто сегодня использует географию как аргумент для подавления азербайджанского общества, прекрасно умеют договариваться с Россией, когда это отвечает их интересам.

Так, широко известная компания Coral Energy, участвующая в торговле российской нефтью Владимира Путина, находится под личным контролем Ильхама Алиева.

А расследование украинской платформы United24 показало, что в производстве управляемых авиационных ракет класса "воздух – земля" Х-29ТЭ, которыми Россия наносит удары по Украине, является государственное азербайджанское Научно-производственное предприятие "Иглим".

Так что переживать за то, как географическое положение ограничивает Ильхама Алиева – нет оснований. Он получает от соседства с Россией личную выгоду.

Не меньшую (в этот раз политическую) выгоду Алиеву дает использование "географического аргумента" для оправдания уничтожения фундаментальных прав и свобод в стране. Правда, вакуум, созданный режимом Алиева в азербайджанском общественном пространстве, всё активнее заполняют влияние Ирана, радикальные религиозные взгляды и антисемитизм.

К счастью, в зале ПАСЕ "географический аргумент" не сработал.

Голосов в поддержку Азербайджана не нашлось, кроме как от турецкой делегации (депутаты от самого Азербайджана уже несколько лет игнорируют ПАСЕ – так же, как после 2015 года делали российский депутаты).

А несколько парламентариев, в том числе уже процитированные немец Франк Швабе и австриец Доминик Оберхофер, прямо объяснили господину Гончаренко, что заполнить тюрьмы страны почти четырьмястами политическими заключёнными – это уже не вопрос географических координат. Это пересечение красных линий ПАСЕ. Так же как и пытки лидера оппозиции Али Кэримли в тюрьме только за интервью французской прессе, о которых упомянул Швабе.

Народ Азербайджана не заинтересован в диктатуре

Второй аргумент, который прозвучал от Гончаренко – это "интересы азербайджанского народа". Мол, для соблюдения єтих интересов так важно оставить страну в составе Совета Европы (хотя ни на этой, ни на предыдущих сессиях ПАСЕ вопрос об исключении Азербайджана из организации вообще не рассматривался).

За двадцать пять лет, прошедших с момента вступления Азербайджана в ПАСЕ, все без исключения права и интересы азербайджанского народа – гражданские свободы, избирательные права, право на политическое объединение, право на справедливое распределение национального богатства, право на справедливый суд, свобода слова – неуклонно и стремительно деградировали.

Сегодня Азербайджан входит в десятку стран мира с самой низкой степенью свободы прессы, а по большинству других показателей политических и гражданских свобод уверенно закрепляется в числе мировых аутсайдеров.

Одной из главных отличительных черт Ильхама Алиева, получившего президентскую власть по наследству от своего отца, и созданного им режима – стала тотальная коррупция, превратившаяся в основной метод государственного управления.

Ещё в 2012 году консорциум OCCRP называл Алиева мировым "лидером по коррупции", а в последующие годы режим лишь продолжал добиваться ещё более "впечатляющих" результатов. Panama Papaers, потом Pandora Papers – крупные международные расследования, посвящённое коррупции и отмыванию денег, неизменно находят документы и факты, свидетельствующие о причастности азербайджанского режима и лично Ильхама Алиева. А сейчас коррупция проникла так глубоко, что не только крупный, но даже средний и малый бизнес фактически подчинены интересам президентской семьи.

После вступления Азербайджана в ПАСЕ власти настолько последовательно отказывались выполнять взятые на себя обязательства, что

в итоге страна пришла к полноценной диктатуре.

Неужели защиту диктатуры можно считать интересом азербайджанского народа?

При этом и сама ПАСЕ, во многом благодаря практике "икорной дипломатии", оказалась соучастником процесса усиления режима.

Это настолько важно, что стоит повторить еще раз: один из главных политических и идеологических центров европейской демократии оказался заложником сети депутатов, которые, прикрывая избалованное поведение диктатора аргументами о "географии" или "национальных интересах", фактически предали собственные принципы.

Казалось, что тот период масштабного азербайджанского влияния остался в прошлом.

Поэтому и звучит такое удивление и такие вопросы о мотивах Алексея Гончаренко, который встал на защиту режима Алиева в ПАСЕ.

Гончаренко, безусловно, хорошо знает о чудовищных пытках, которым подвергаются украинские военнослужащие в российском плену. Так вот, в Азербайджане подобные жестокие пытки стали обыденностью – причём как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц. Документальная книга, которую написал автор этой статьи, – "Torture for Stability" ("Пытки во имя стабильности"), – приводит в ужас каждого, кто с ней ознакомился.

И это делает не география. И этого вовсе не требуют какие-либо "прагматические интересы азербайджанского народа".

Режим Алиева управляет Азербайджаном, избивая собственных граждан.

Ильхам Алиев преследует людей не только внутри страны. Он организует преследование, избиения и убийства даже тех, кому удалось спастись за границей, как показывает "Дело Мирзали".

По одному из подобных террористических нападений совсем недавно французский суд уже вынес обвинительный приговор. По другому делу расследование продолжается.

Автор этой статьи также находится под угрозой со стороны режима Алиева и передвигается под круглосуточной охраной, предоставленной французской полицией.

То, что Гончаренко называет "прагматизмом", ежедневно обрушивается на головы азербайджанского народа всё более тяжёлыми ударами.

И напоследок.

Знаете ли вы, что Азербайджан остаётся единственной страной, которая держит свои сухопутные границы закрытыми, объясняя это коронавирусом? До сих пор, в 2026 году!

Это уже настоящая трагикомедия. И к географии она не имеет абсолютно никакого отношения.

Это лишь способ окружить собственный народ высоким забором и бесконечно рассказывать ему сказки о счастливой жизни.

Автор: Ганимат Захид,

главный редактор газеты "Азадлыг", выходящей в изгнании,

для "Европейской правды"