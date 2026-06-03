Какие юридически слабые стороны имеет предложение Мерца по Украине и можно ли их исправить

Уже вторую неделю главной темой среди тех, кто занимается вопросами продвижения Украины в ЕС, остается предложение канцлера Германии Фридриха Мерца "инновационного решения", которое он считает промежуточным шагом на пути к полноправному членству Украины в ЕС.

Напомним: оно предусматривает, в частности, участие Украины в работе основных институтов ЕС без права голоса и без портфеля в Еврокомиссии; распространение на Украину действия положения о взаимной обороне между государствами ЕС; а также введение "механизма возврата к прежнему состоянию" ("snap-back механизма") в случае отката Украиной реформ в сфере демократии и рыночной экономики.

О том, почему воплощение идеи немецкого канцлера вызывает серьезные вопросы, – в статье Питера ван Элсувеге и Романа Петрова с кафедры права ЕС имени Жана Моне Почему идея Мерца противоречит праву ЕС и как ее воплотить через "хитрое" вступление Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Уже много сказано о том, что присвоение статуса "ассоциированного члена" без четкой правовой основы может восприниматься как некая "показуха", как чисто символическое предоставление второстепенного статуса, фальшивого членства без реальных, существенных прав.

Однако один из аспектов предложения получил более положительную реакцию в украинских политических и экспертных кругах. Речь идет о предложении разрешить украинским представителям работать в институтах ЕС – будь то на формальной основе или неформально. В конечном итоге, увеличение числа украинских госслужащих и экспертов, имеющих опыт взаимодействия в институтах ЕС, может значительно повысить качество процесса вступления.

Ключевой вопрос – может ли этот статус заработать на практике.

Идея "ассоциированного членства" не имеет правовой основы в Договоре о ЕС (ДЕС) и Договоре о функционировании ЕС (ДФЕС).

Введение "ассоциированного членства", которое предусматривало бы право на участие в работе институтов ЕС, является юридически невозможным в соответствии со статьей 217 ДФЕС.

Поэтому единственный возможный вариант – Договор о вступлении Украины в ЕС, то есть соглашение между государствами-членами и страной-кандидатом, как предусмотрено статьей 49.2 ДЕС.

Причем право ЕС дает широкое пространство для решений при принятии такого соглашения. Предполагается, что в нем государства ЕС могут согласовать "условия присоединения (нового члена или нескольких членов) и обусловленные им изменения в Договоры, на которых основан Европейский Союз".

Предоставление новым государствам-членам переходного статуса без полного права голоса в институтах ЕС может стать частью такого соглашения.

Предыдущие раунды расширения предусматривали такой статус наблюдателя на период между подписанием и фактическим вступлением в силу Договора о присоединении. Главное отличие и вызов предложения Мерца связаны с неопределенным периодом промежуточного статуса (который Мерц назвал ассоциированным членством).

Наиболее содержательный аспект немецкого предложения касается предоставления Украине права обращаться за помощью к другим государствам-членам на основании положения о взаимной помощи, предусмотренного статьей 42.7 ДЕС.

Так как распространение на Украину положения о "взаимной помощи" является чувствительным вопросом для государств-членов ЕС, более вероятным сценарием является предложение такой перспективы как части будущего мирного соглашения между Россией и Украиной; тогда статья 42.7 могла бы служить гарантией безопасности против российской военной агрессии в будущем.

Однако вызывает сомнение, что это можно сделать на основе "твердого политического обязательства", то есть без юридического закрепления.

Таким образом, предложение канцлера исходит из предположения, что предоставление Украине статуса "ассоциированного членства" возможно на основе "прочного политического соглашения". Он считает, что все это можно осуществить без ратификации Договора о вступлении Украины в ЕС, а также без каких-либо изменений в Договоре о ЕС. Это предположение, пожалуй, является самым слабым звеном подхода, предлагаемого Фридрихом Мерцем.

Подробнее – в тексте Питера ван Элсувеге и Романа Петрова Почему идея Мерца противоречит праву ЕС и как ее воплотить через "хитрое" вступление Украины.